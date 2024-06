Rétrogradé chez les amateurs fin mai après un passage non-concluant devant la DNCCG, le Limoges CSP devrait finalement se sauver et ainsi rester en première division du Championnat de France. Le mythique club français – en difficulté financière – vient de changer de propriétaire.

On est nombreux à s’inquiéter de la disparition du Limoges CSP, relégué chez les amateurs il y a deux semaines à cause de nombreuses dettes et autres retards de paiement (plus d’un million d’euros de déficit). La Direction nationale de conseil et de gestion de la Ligue nationale (DNCCG) n’avait pas validé le projet de la propriétaire Céline Forte, refusant dans la foulée l’engagement du club dans les deux premières divisions professionnelles.

Mais depuis quelques jours, la donne a changé.

Comme l’indique L’Equipe, la sanction de la DNCCG vient d’être annulée suite à la prise de pouvoir de l’homme d’affaires Lionel Péluhet (l’un des patrons d’Intermarché), qui reprend le club jusqu’alors contrôlé par Céline Forte. Péluhet va apporter les finances nécessaires pour permettre au Limoges CSP de sortir la tête de l’eau et ainsi rester en première division.

La Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion (DNCCG) a entendu ce mercredi Lionel Peluhet et Celine Forte dans le cadre du projet de reprise du Limoges CSP. L’instance a donné un avis favorable au projet mené par Lionel Peluhet.

Toujours selon les infos de L’Equipe, Lionel Péluhet devra verser la somme d’1,6 million d’euros – qu’il a promise – sur les comptes du Limoges CSP avant le 25 juin prochain pour confirmer le réengagement du club au plus haut niveau.

Rendez-vous dans une douzaine de jours.

