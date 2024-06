Jerry West et le shoot miraculeux qui définira à jamais “Mister Clutch”

Véritable figure de la NBA des années 1960 et du début des années 1970, Jerry West était réputé pour sa capacité à élever son niveau de jeu dans les moments les plus importants. La preuve, il était surnommé “Mister Clutch”, et la NBA a créé un trophée en son nom en 2023 pour récompenser le joueur le plus clutch de la Ligue. Jerry West n’a jamais été aussi fidèle à sa réputation que lors du Game 3 des Finales NBA 1970. Flashback.

Cette année-là, les Lakers affrontent les New York Knicks pour le titre suprême. Jerry West espère enfin remporter sa première bague de champion, lui qui a perdu six fois en Finales NBA jusqu’ici, dont une face aux Celtics en 1969 quand il a été élu MVP de la série… dans la défaite.

West est alors au sommet de son art. Il reste sur ce qui est probablement sa meilleure saison en carrière, avec plus de 31 points, 4 rebonds et 7 passes de moyenne. Deuxième à la course au MVP, élu à la fois dans la All-NBA First Team et la All-Defensive First Team, Jerry possède beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Son coéquipier All-Star Elgin Baylor commence à prendre de l’âge tandis que le monstre Wilt Chamberlain – blessé et pas à 100% – n’est plus aussi dominant que dans ses meilleures années.

West doit ainsi se démultiplier face aux Knicks. Il marque 33 points dans le Game 1, 34 dans le Game 2 dans un rôle de leader offensif. La série est à égalité 1-1 avec un Game 3 à Los Angeles. On sait à quel point ce genre de rencontre peut représenter un tournant dans une série, encore plus en Finales NBA.

Sous l’impulsion de Jerry, les Lakers dominent la première mi-temps mais les Knicks réagissent en seconde. Les 14 points d’avance que possédait Los Angeles à la pause partent en fumée. Pire, dans les derniers instants du match, New York passe devant 102-100 sur un shoot de Dave DeBusschere près de la ligne des lancers-francs. Avec seulement trois secondes à jouer, les Lakers semblent condamnés, d’autant plus qu’ils ne possèdent plus de temps-mort. En résumé : il faudrait un miracle pour que Los Angeles survive dans ce match.

Ça tombe bien, Jerry West est un faiseur de miracle.

RIP Jerry West

Here are the TOP 5 Jerry West moments of ALL TIME

1. Buzzer-beater in Game 3 of the 1970 NBA Finals: Legendary 60-foot shot to tie the game at the buzzer ⏱️ pic.twitter.com/KBPdcrlEAV

— Daily Athlete (@idailyathlete) June 12, 2024

Jerry West reçoit le ballon de Wilt Chamberlain avant d’envoyer une prière de sa propre moitié de durée. Cette bombe, d’une portée de 18 mètres, termine sa trajectoire dans le panier, faisant ainsi exploser le Forum d’Inglewood.

“HE MAKES IT ! HE MAKES IT ! OVER HALFCOURT !”

Si Jerry avait planté ce shoot dix ans plus tard, il aurait donné la victoire aux Lakers. Mais comme la ligne à 3-points n’est pas introduite avant 1979 en NBA, ce shoot miraculeux ne vaut que deux points, et les deux équipes se retrouvent ainsi à égalité avant de disputer une prolongation. Mais peu importe ce qui va se passer derrière, c’est déjà l’un des plus grands moments de l’histoire des Finales NBA.

“Après mon panier, je me suis retourné et j’ai sprinté pour rejoindre mon camp, dans le but d’éviter une longue passe. J’étais sous le panier quand il a tiré depuis sa propre moitié de terrain, et ‘BOOM’ c’est rentré. Je suis tombé sur le cul.” – Dave DeBusschere, joueur des Knicks

Jamais vraiment attiré par les projecteurs et n’aimant pas mettre la lumière sur lui, Jerry West expliquera simplement des années plus tard : “On m’a donné le ballon, j’ai tiré d’un bout à l’autre du terrain, et il s’avère que le tir est rentré”. Comme si c’était une action lambda, une action comme une autre.

Le scénario de la prolongation explique peut-être pourquoi Jerry n’a jamais voulu s’attarder sur ce tir incroyable. Car lors de la période supplémentaire, West n’arrivera pas à peser, la faute notamment à une blessure à la main. Ce sont bien les Knicks qui finissent par s’imposer de trois petits points, pour décrocher une victoire qui fait office de tournant dans cette finale qui sera remportée 4-3 par New York.

Ce shoot est peut-être le tir qui symbolise le mieux la carrière de Jerry West.

La carrière de Jerry West, c’est celle d’un génie du jeu qui sublimait son basket dans les plus grands moments. Mais sa carrière a aussi été marquée par d’énormes désillusions, notamment en Finales NBA. Malgré toute sa greatness, malgré la clutchitude qui le caractérisait, malgré ses incroyables performances individuelles, Jerry a souvent pleuré au fil des déceptions. Ce Game 3 face aux Knicks, et plus généralement ces Finales NBA 1970, représente clairement l’une des plus grandes de sa carrière.

Jerry West se consolera en 1972 avec son premier et unique titre NBA. Mais paradoxalement, son plus grand moment en carrière, c’est ce shoot miraculeux… dans la défaite.