Jerry West, le tout 1er MVP des Finales

Décédé ce mercredi à l’âge de 86 ans, Jerry West laisse un vide immense dans le cœur des fans de NBA. Retour sur l’un des moments qui ont fait sa légende : le MVP des Finales de 1969.

Le saviez-vous ? La NBA a beau avoir un champion depuis sa création en 1946, elle n’a récompensé le meilleur joueur des Finales NBA qu’à partir de la saison 1968-1969. Pas de bol pour des monstres sacrés comme Bill Russell, Bob Cousy ou encore George Mikan, qui auraient probablement pu aller en chercher quelques-uns avant cela.

Pour cette grande première, quoi de mieux qu’un nouvel affrontement entre les Celtics et les Lakers, les rivaux honnis de la NBA. Sur le parquet, le spectacle est au rendez-vous avec un finish en sept matchs et la célèbre anecdote des ballons accrochés au plafond du forum d’Inglewood, tandis que Boston vient l’emporter face à Los Angeles sur son parquet. Pas de ballon, pas de titre pour les Lakers mais au moment de récompenser le meilleur joueur de ces Finales NBA 1969, c’est pourtant bien un Purple and Gold qui repart avec un prix à la maison. Pour sa dernière, Bill Russell restera donc à zéro trophée de meilleur joueur des Finales. Un comble pour quelqu’un qui a remporté 11 bagues. C’est bien Jerry West qui est nommé et il faut dire qu’il a dominé comme jamais.

Malgré 42 points, 13 rebonds et 12 passes lors du Game 7, Jerry West a encore buté sur l’ogre Celtics mais il vient de marquer l’histoire : avec quasiment 38 points de moyenne, 5 rebonds et 8 passes de moyenne (!) sur ces Finales 1969, il est officiellement le premier MVP des Finales récompensé par la NBA. Ironie de la situation ? Outre le trophée, West obtient une voiture en récompense, une voiture couleur… verte. Pas vraiment très fin après une défaite face à Boston.

Celui qu’on surnommera plus tard le Logo ne le sait pas encore mais il a même marqué doublement l’histoire car depuis lors, aucun joueur de l’équipe perdante en Finales NBA ne remportera un MVP des Finales. 54 Finales supplémentaires et c’est toujours un vainqueur qui récupère les lauriers. Tous.. sauf Jerry West.

Le mythique arrière a longtemps eu une casquette de “loser”, du fait de ses nombreux revers contre Boston (et New York) en Finales. Avant de décrocher (enfin) le titre en 1972 aux côtés d’un Wilt Chamberlain vieillissant, Jerry West avait en effet perdu 7 Finales NBA !

Il se rattrapera ensuite avec un palmarès démentiel en tant que dirigeant : 6 titres avec les Lakers en tant que GM et 2 de plus avec les Warriors dans un rôle de conseiller.

Source texte : New Yorker