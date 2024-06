Petite devinette quotidienne. Qu’est-ce qui est de bonne humeur, a un bon QI basket, un sacré tir à 3-points et apparaît toujours avec un immense sourire ? Ne cherchez pas plus loin, on parle de Jared McCain, le profil de Draft du jour chez TrashTalk. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir du jeune guard des Duke Blue Devils.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 20 ans , né le jour de la saint Aimée

, né le jour de la saint Aimée Poste : combo guard , parfois meneur de jeu, parfois arrière

, parfois meneur de jeu, parfois arrière Équipe : Duke (NCAA)

Duke (NCAA) Taille : 1m91 , comme De’Aaron Fox

, comme De’Aaron Fox Poids : 89 kilos , comme Coby White

, comme Coby White Envergure : 1m92 , comme Stephen Curry c’est pas très grand

: , comme Stephen Curry c’est pas très grand Statistiques 2023-24 : 14,3 points (41,4% à 3-points), 5 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,1 interception (31,6 minutes en 36 rencontres)

: 14,3 points (41,4% à 3-points), 5 rebonds, 1,9 passe décisive et 1,1 interception (31,6 minutes en 36 rencontres) Comparaison NBA : des airs de Donte DiVincenzo ou d’un Malcolm Brogdon bien plus frêle

: des airs de Donte DiVincenzo ou d’un Malcolm Brogdon bien plus frêle Prévision TrashTalk : choix 12 à 18 de la Draft NBA 2024

Son parcours

Jared McCain est né le 20 février 2004 à Sacramento en Californie. Dès ses années lycée, les observateurs parlent de lui comme un extérieur électrique qui fait vite consensus pour devenir une recrue cinq étoiles. C’est dans la prestigieuse fac de Duke que Jared découvre la NCAA, où il ne manque pas d’impressionner les foules grâce à son tir à 3-points dévastateur.

McCain égale par exemple le record de points marqués par un freshman de Duke avec 35 points, à égalité avec Zion Williamson. Mais c’est surtout pendant la March Madness 2024 que le numéro 0 fait monter sa réputation. Il prend feu face à James Madison avec 30 points à 8/11 derrière l’arc, et pose encore 32 unités le soir de l’élimination de Duke au stade de l’Elite 8. A tout juste 20 ans, le combo-guard dispose à la fois d’un bon plancher et d’un potentiel alléchant pour les franchises NBA.

Mais Jared McCain jouit également d’une grande notoriété qui dépasse ses prouesses sur les parquets. Depuis plusieurs années, il est particulièrement actif sur les réseaux sociaux et a l’habitude de raconter ses aventures ou de participer à des tendances sur son compte TikTok. Certaines, comme “I’m 2 days into college” sont déjà des memes devenus classiques, tandis qu’il a récemment repris les Vlogs sur sa chaine YouTube. Alors qu’il n’hésite pas à mêler trends et basketball, on ne peut que saliver d’avance d’avoir des insides dans les vestiaires NBA.

JARED MCCAIN IS 2 DAYS INTO HIS FUCKING BAG 💼 pic.twitter.com/6OG3J8tIO0

— In Depth Duke (@InDepthDuke) February 13, 2024

Ses points forts

Excellent shooteur à 3-points

QI basket élevé

Pas radin en énergie

Flashs de playmaker

Jared McCain se bagarre peut-être avec Reed Sheppard pour le titre de meilleur shooteur de cette cuvée. Mais ce qui est certain, c’est que le freshman de Duke n’a pas froid aux yeux quand il s’agit de tenter sa chance. Avec près de 6 tentatives par soir, ses 41,4% de réussite à 3-points ne traduisent même pas la facilité avec laquelle il dégaine. Mécanique parfaite, portée infinie, et le record de tirs primés sur un seul match (8) pour un freshman de Duke dans la poche.

Surtout, McCain affiche des pourcentages élevés peu importe le type de tirs. En catch-and-shoot, en sortie de dribble, mais aussi en transition – son péché mignon la saison dernière (56%, c’est létal). Ses 89% de réussite aux lancers prouvent que s’il s’agit de shooter, le combo-guard est dans son élément.

Jared McCain 35 PTS, 8 3PM, 4 REB Highlights | Duke at Florida State🔥

Watch YT highlights here⤵️https://t.co/D6n2Bg4tvY pic.twitter.com/cQ8EY6IZLs

— DukeLights 𝕏 (@DukeLightsX) February 18, 2024

Jared McCain est aussi assez actif au rebond pour sa taille, avec 5 prises malgré son mètre 90. Plus largement, il démontre des instincts défensifs plutôt solides grâce à une bonne dépense d’énergie. Si ses dimensions lui apportent des limites, il est loin d’être une passoire qui se désintéresse des efforts.

Enfin, McCain est plus qu’un “bon shooteur” en attaque. Les scouts apprécient souvent sa bonne prise de décision, capable de faire l’extra-pass ou de temporiser plutôt que de forcer de loin. Sans être meneur à temps plein, le natif de Sacramento a montré des beaux flashs de playmaking balle en main et un QI basket au-dessus de la moyenne.

Ses points faibles

Des dimensions assez frêles

Un manque d’explosivité

Manque un premier pas rapide

Mesuré à 1m88 sans chaussures lors du NBA Draft Combine, Jared McCain n’est vraiment pas grand, et ce n’est pas son envergure qui peut compenser. Forcément, cela induit quelques futurs problèmes en NBA. Si on a mentionné de bons instincts, McCain est encore loin d’être un défenseur d’élite qui peut compenser son déficit de taille. Surtout s’il est amené à jouer poste 2 à côté d’un meneur traditionnel, trouver des solutions pour ne pas trop souffrir sera un beau défi.

Dans le même temps, Jared McCain n’est pas particulièrement explosif. Sachant que son physique peut lui porter préjudice au moment d’attaquer le cercle en NBA, il devra également diversifier son arsenal pour se sortir des raquettes peuplées d’ailiers de 2m10. On peut également mentionner que son premier pas est encore perfectible et qu’il souffre d’une légère lenteur au dribble. Il est essentiel pour McCain d’avoir une liste de solutions toute prête pour scorer dans l’adversité si les tirs extérieurs ne rentrent pas.

Ce qui va faire la différence

Jusqu’où s’étend son potentiel de porteur de balle et de passeur ?

On l’a mentionné, Jared McCain a alterné les séquences entre les postes 1 et 2 en NCAA. Malgré son humble moyenne de 1,9 passe décisive par soir, il a su montrer une certaine appétence pour le caviar bien senti. Pour prétendre à un rôle important dans une rotation NBA, McCain peut s’inspirer des progrès d’un Tyrese Maxey, qui a su graduellement s’imposer comme un bon porteur de balle au fil de ses premières saisons. Mais alors que le joueur de Duke est légèrement plus petit, les avancées dans ce secteur détermineront à quel point il peut devenir “plus qu’un shooteur”.

Projection NBA

Entre le shoot et le QI basket, Jared McCain dispose d’un plancher suffisamment confortable pour ne pas tomber trop bas. Les franchises dans le top 20 ne devraient pas hésiter, surtout si elles sont en recherche d’une puissance de feu derrière l’arc. Alors qu’il est encore jeune et sera probablement un shooteur en sortie de banc dans un premier temps, les équipes en reconstruction ne sont pas forcément les premières intéressées. Pour autant, son potentiel n’est pas à sous-estimer et il pourrait bien être l’un des steals de la cuvée s’il glisse en dehors de la loterie. A seulement 20 ans, Jared McCain est projeté entre les rangs 10 et 20 et semble déjà prêt à dynamiser un vestiaire de sa bonne humeur.