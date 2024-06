Jerry West, à jamais le joueur qui a inspiré le logo NBA

Jerry West – paix à son âme – est un homme qui représente beaucoup de choses pour la NBA. Joueur exceptionnel, dirigeant légendaire, génie du basket et grand champion, West est aussi celui qui a servi d’inspiration dans la création du logo NBA au début des années 1970.

Pas besoin d’être fan de basket pour reconnaître le logo de la NBA. Du bleu, du rouge, avec au milieu – en blanc – la silhouette d’un joueur en train de dribbler avec sa main gauche. C’est un logo qui est devenu reconnaissable aux quatre coins du globe, en même temps que la NBA a gagné en popularité jusqu’à devenir une ligue de portée mondiale et une entreprise multinationale.

Néanmoins, ceux qui suivent le basket de loin, ou les plus jeunes qui s’intéressent à la ligue américaine depuis seulement quelques années, ignorent probablement les origines du logo NBA, et l’homme qui l’a inspiré.

Cet homme, c’est le légendaire Jerry West.

NBA legend Jerry West has sadly passed away at the age of 86.

His silhouette was also the one that inspired the logo for the NBA. pic.twitter.com/pgbVp6Ge80

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 12, 2024

Nous sommes en 1969. À l’époque, Jerry West est l’une des grandes figures de la NBA. Cela fait presque dix ans qu’il évolue chez les Lakers et il représente la classe incarnée. L’arrière star réalise plusieurs saisons à 30 points de moyenne, il est clutch comme personne, il devient même le premier MVP des Finales malgré la (énième) défaite de son équipe face aux Boston Celtics.

1969, c’est aussi l’année où la NBA décide de changer son identité à travers la création d’un nouveau logo.

Les raisons qui expliquent cette initiative ? La NBA est en concurrence à l’époque avec la ABA, une ligue jeune d’à peine deux ans qui joue à fond la carte du spectacle. La réputation de la NBA n’est pas non plus au beau fixe et cette dernière a du mal à s’imposer aux côtés des autres grandes ligues de sport américain (NFL, MLB). Le commissionnaire – Walter Kennedy – estime ainsi qu’il faut faire peau neuve pour attirer le maximum de fans. Il fait appel à un certain Alan Siegel (consultant marketing) pour créer ce nouveau logo. Siegel ne sort pas de nulle part, puisque c’est également lui qui a réalisé le logo de la MLB (ligue majeure de baseball) peu de temps auparavant. Les consignes de Kennedy à Siegel sont les suivantes :

reprendre le modèle MLB, avec les couleurs bleu, blanc, rouge (USA !)

créer un logo qui incarne l’essence même du jeu

pour le reste, t’as carte blanche Alan

En recherche d’inspiration, Alan Siegel tombe sur une photo de Jerry West prise par Wen Roberts en 1969. C’est une photo sur laquelle on voit Jerry dribbler main gauche, avec l’élégance et la classe qui le caractérisent. Cela fait tilt dans le cerveau de Siegel.

RIP Jerry West. This photo of West by former @Lakers photographer Wen Roberts was said to be the inspiration for the @NBA logo. pic.twitter.com/THX0Pn82AH

— Patrick Witty (@patrickwitty) June 12, 2024

Alan Siegel s’inspire de la photo pour créer le nouveau logo de la NBA, et le reste fait partie de l’histoire comme on dit.

Plus d’un demi-siècle plus tard, le logo de la NBA est toujours le même. Il a parfois été un peu retouché, mais la silhouette de Jerry West est intacte. West a rapidement gagné le surnom de “The Logo”, surnom que Jerry a toujours eu… du mal à accepter malgré le fait qu’il soit très flatteur.

“C’est flatteur, mais si j’étais la NBA, j’en serais embarrassé. Je n’aime pas faire quoi que ce soit qui attire l’attention sur moi, et quand les gens m’appellent ‘The Logo’, ce n’est tout simplement pas ce que je suis, point final.” – Jerry West

Jerry West n’a pas aimé porter ce surnom, et la NBA n’a jamais assumé publiquement que son logo s’inspirait de Jerry West. Sans doute pour éviter de lui payer des droits d’image, mais probablement aussi pour éviter de s’identifier de trop près à un joueur.

“La NBA voulait l’institutionnaliser plutôt que l’individualiser. Le logo est devenu un symbole tellement omniprésent et le point central de l’identité de la NBA que la Ligue ne souhaite pas vraiment s’identifier avec un seul joueur.” – Alan Siegel

Au final, ce n’est un secret pour personne : le joueur qu’on voit sur le logo NBA est Jerry West et personne d’autre.

Décédé à l’âge de 86 ans le 12 juin 2024, Jerry West reste l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du jeu, et une légende absolue de la NBA pour sa contribution sur les parquets mais aussi en dehors en tant que dirigeant. Alors s’il y a bien un homme qui mérite d’être “The Logo”, c’est lui.

Même s’il ne l’a jamais voulu…