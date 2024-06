Le coup de poker de Jerry West à la Draft de Kobe Bryant

Après le décès de Jerry West, retour sur l’un de ses plus grands tours de force : l’arrivée de Kobe Bryant aux Los Angeles Lakers en 1996.

À quoi aurait ressemblé la carrière de Kobe Bryant sans Jerry West ? On imagine que le nombre de titres aurait été moindre, la Legacy probablement aussi. En effectuant un trade lors de la Draft 1996, Jerry West a changé à jamais le destin de l’arrière Hall of Famer. Car oui, Kobe Bryant n’a pas été drafté par les Lakers à la base mais bien par les Charlotte Hornets !

Nous sommes en 1996 et les Lakers ont le 24ème choix à la Draft. Jerry West n’a qu’un nom en tête, celui de Kobe Bryant, un lycéen extrêmement talentueux qui a décidé de sauter la case université pour filer directement en NBA. Lors d’un entrainement privé avec les Lakers, le jeune Kobe a crevé l’écran sous les yeux de West, mettant une misère au jeune retraité mais néanmoins ancien Défenseur de l’année Michael Cooper.

Simple petit problème, les Lakers n’ont aucune chance de sélectionner le futur Black Mamba avec un pick si bas. Comment faire alors ? Il faut appeler les franchises rivales pour tenter de remonter à la Draft. Certaines rumeurs disent que l’entourage de Kobe faisait pression sur les franchises pour laisser la voie libre aux Lakers. Un secret de polichinelle mais le joueur n’a pourtant jamais confirmé cette version.

Les Hornets en 13ème position semblent partants pour parler business. Pour obtenir gain de cause, Jerry West ne lésine pas sur les moyens. Le GM est prêt à envoyer Vlade Divac en Caroline du Nord. On parle tout de même du pivot titulaire des Lakers, cadre de son équipe nationale, l’un des meilleurs européens à avoir joué en NBA et il n’a alors que 28 ans ! C’est un joueur bien établi en NBA alors que Kobe n’est qu’un jeune, certes très prometteur, mais qui doit tout prouver.

Charlotte valide l’échange, Jerry West jubile alors mais un problème de taille se pose : Vlade Divac n’est pas chaud pour rejoindre les Hornets. Marc Fleicher, l’agent du Serbe, explique même au Los Angeles Times que Divac envisage de tout bonnement prendre sa retraite s’il est envoyé à Charlotte !

C’est problématique car les Hornets ne feront pas l’échange si Divac refuse de jouer pour eux et le jeune Kobe Bryant resterait alors avec les Frelons. Pour sauver la situation, Jerry West rend visite à Vlade Divac et l’encourage à donner une chance à Charlotte, de se rendre sur place. Mission réussi, le joueur accepte de partir aux Hornets ! Des propos rapportés par Basketball Network.

“Jerry et moi avions une très bonne relation. C’est lui qui m’attendait à l’aéroport après avoir été sélectionné en 1989. C’était une rencontre émouvante pour nous deux. Et j’ai tellement confiance en lui. C’est le meilleur connaissance du monde en matière de basket-ball. Quand Jerry vous dit quelque chose, vous le croyez”. – Vlade Divac

Kobe Bryant peut donc arriver aux Lakers en échange, rejoint par un certain Shaquille O’Neal lors de la Free Agency 1996, encore un coup de maître de Jerry West qui a renoncé à son pivot titulaire pour en récupérer un autre bien plus fort (les économies sur le contrat de Divac aidant à payer le Shaq), le tout en pouvant miser sur la jeune pépite Kobe pour l’accompagner. Le début de la dynastie Lakers pouvait commencer, merci le Logo !

Source texte : Los Angeles Times / Basketball Network