Si vous êtes ici, c’est que le virus de la NBA vous a déjà piqué. Les symptômes sont facilement identifiables. On commence par regarder des matchs à 3h du matin, et on finit dans un avion en direction du Texas pour réaliser son rêve. Cela tombe bien, aujourd’hui on s’évade à Dallas avec Hellotickets. Pas de programme de visite de 3 jours mais plutôt des ambiances et des lieux, pour vous faire sentir un peu l’odeur de la maison des Mavericks en NBA sans subir le jetlag… pour l’instant. Rendez-vous à la porte d’embarquement D41 !

Le joueur NBA qui symbolise Dallas : Dirk Nowitzki

Si le génial Luka Doncic est le nouveau visage des Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki reste le plus grand joueur de l’histoire de la franchise texane.

À jamais, Nowitzki restera comme le premier joueur à avoir porté les Mavs vers le titre suprême en 2011, quand il a réalisé une campagne de Playoffs mémorable jusqu’à être élu MVP des Finales NBA.

À jamais, Dirk restera comme le joueur qui a passé pas moins de 21 saisons (!) dans la seule franchise des Mavericks, ce qui représente tout simplement un record NBA.

À jamais, l’intérieur allemand restera le premier Européen à remporter un titre de MVP de saison régulière (2007), auquel il faut ajouter 14 sélections All-Star et 12 nominations All-NBA.

Vous l’avez compris, on parle d’une véritable légende du jeu. Légende qui a planté pas moins de 31 560 points sous le maillot de Dallas tout en établissant d’innombrables records de franchise.

Preuve de l’énorme impact qu’il a laissé à Dallas, Dirk Nowitzki a vu la ville texane rebaptiser une rue à son nom, Olive Street se transformant en Nowitzki Way en octobre 2019. Trois années plus tard, en décembre 2022, Dirk a eu l’immense honneur de voir la franchise dévoiler une statue à son effigie devant l’American Airlines Center. Une statue qui l’immortalise en train de réaliser un fadeaway sur une jambe, son fameux move signature qu’on retrouve également à travers une silhouette sur le parquet des Mavs.

Faisant partie des meilleurs ailiers-forts de l’histoire et véritable pionnier pour les Européens de la NBA, Dirk Nowitzki est synonyme des Dallas Mavericks.

La salle NBA de Dallas : l’American Airlines Center

L’American Airlines Center, situé dans Downtown Dallas, a ouvert ses portes à l’été 2001, trois ans après l’arrivée de Dirk Nowitzki aux Mavericks. La montée en puissance du Wunderkind associée à cette nouvelle salle (qui remplace l’ancienne Reunion Arena) permet aux Mavericks d’entrer officiellement dans une nouvelle ère.

L’American Airlines Center, parfois abrégé AAC, devient l’antre des Mavs pour la plus belle période de la franchise texane. Dallas possède l’une des équipes les plus dominantes de la Conférence Ouest durant les années 2000, participant notamment aux Finales NBA 2006 que Dirk et les Mavs finissent par perdre à la maison face à Miami. Cinq ans après cet échec, Nowitzki tient heureusement sa revanche en portant les Mavs vers le titre NBA face au Heat. C’est la seule bannière de champion qu’on retrouve aujourd’hui au plafond de l’AAC. Mais Luka Doncic et ses copains vont essayer d’en ajouter une autre ASAP.

Note : l’American Airlines Center a également accueilli les concours du All-Star Weekend NBA 2010, ainsi que des matchs de March Madness chez les garçons comme chez les filles. La fameuse finale NCAA opposant les LSU Tigers d’Angel Reese aux Iowa Hawkeyes de Caitlin Clark en 2023 s’est déroulée à l’AAC.

De retour en Finales NBA en 2024, les Mavericks ont pu compter sur un public enflammé qui joue pleinement son rôle de sixième homme en Playoffs. On peut même voir occasionnellement la superstar du football américain Patrick Mahomes au premier rang, lui qui est né au Texas. Si vous voulez découvrir cette grosse ambiance texane, la plateforme Hellotickets vous permet d’acheter des billets pour aller voir les Mavericks sur un site 100% sécurisé et entièrement en français. La vue du siège est même proposée pour bien choisir son emplacement et les billets sont digitalisés pour éviter les galères au moment de l’envoi.

Les monuments de Dallas à ne pas rater pour les fans de basket :

La statue de Dirk Nowitzki : c’est une évidence, mais pensez bien à prendre un moment pour apprécier la statue de Dirk située juste devant l’American Airlines Center, sur Victory Avenue. Elle fait plus de 7 mètres de haut et met à l’honneur non seulement le fameux fadeaway de Nowitzki, mais aussi la fidélité de l’Allemand envers sa franchise de toujours, lui qui a réalisé 21 saisons à Dallas tout en faisant de multiples sacrifices financiers pour permettre aux Mavs de rester compétitifs le plus longtemps possible. “Loyalty never fades away”, voilà ce qu’on peut lire sur la base de la statue. C’est parfaitement trouvé.

Nowitzki Way : Dirk Nowitzki a énormément apporté à Dallas sur les parquets, mais il s’est aussi beaucoup investi au sein de sa communauté. Alors les hommages sont multiples dans la ville texane. Pas loin de la statue de Dirk devant l’AAC, vous pourrez vous balader sur le boulevard renommé en l’honneur de Nowitzki, et ainsi ressentir la présence de l’Allemand. Fun fact : le grand panneau vert “Nowitzki Way” est aussi large que Dirk est grand : 2m13. Vous ne pouvez pas le rater.

L’AT&T Stadium : situé à Arlington, dans la banlieue ouest de Dallas, l’AT&T Stadium est l’enceinte sportive la plus prestigieuse de Dallas. C’est le stade des mythiques Dallas Cowboys (franchise NFL), d’une capacité pouvant atteindre les 100 000 places et qui a coûté plus d’un milliard de dollars pour sa construction. Avec son toit rétractable, l’AT&T Stadium est tout simplement le plus grand stade couvert du monde. Il a notamment accueilli le All-Star Game NBA 2010, qui reste à ce jour le match de basket ayant rassemblé le plus de spectateurs dans l’histoire avec une affluence de 108 713 personnes. Le Super Bowl XLV s’est également déroulé à l’AT&T Stadium, et celui-ci sera aussi l’une des terres d’accueil de la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis.

Le nouveau playground à Arlington : si vous voulez vous faire un petit basket pendant que vous êtes à Arlington, sachez que les Mavericks et la Mavs Foundation ont inauguré un tout nouveau playground en mars 2024. L’initiative a notamment été soutenue par le joueur Josh Green et le coach Jason Kidd. Tout est flambant neuf, des panneaux jusqu’au revêtement de sol. Le terrain est bleu, aux couleurs des Mavericks, et représente l’endroit parfait pour se dépenser !

Les franchises de sport professionnel à Dallas :

Dallas Mavericks (NBA)

Dallas Cowboys (NFL)

Dallas Stars (NHL)

Texas Rangers (MLB)

FC Dallas (MLS)

Dallas Wings (WNBA)

Dallas fait partie de ces grandes villes américaines qui possèdent une franchise dans tous les sports professionnels majeurs, même si certaines d’entre elles ne sont pas basées directement à Dallas (les Cowboys, les Rangers et les Wings sont à Arlington, le FC Dallas à Frisco).

Les Dallas Cowboys représentent la franchise la plus prestigieuse du lot. L’équipe de NFL de la ville est populaire à travers l’ensemble des Etats-Unis, à tel point qu’elle est surnommée “America’s Team” (L’équipe de l’Amérique). Les Cowboys ont remporté cinq Super Bowls dans leur histoire dont trois dans les années 1990 avec les stars Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin ou encore Deion Sanders. Comme toutes les grandes franchises des sports américains, les Cowboys ont également beaucoup de détracteurs mais qu’on les aime ou qu’on les déteste, ils ne laissent personne indifférent. D’après les derniers chiffres de Forbes, la franchise texane – qui appartient à Jerry Jones – est valorisée à 9 milliards de dollars, ce qui fait d’elle la plus chère du monde tous sports confondus.

Dans l’ombre toujours très imposante des Cowboys, les Rangers (baseball) et les Stars (baseball) ont connu du succès récemment. L’équipe de baseball a remporté pour la première fois les World Series en 2023, sous l’impulsion de la star Corey Seager. Quant aux Dallas Stars, ils sont allés jusqu’en finale de la fameuse Stanley Cup en 2020, mais n’ont pas réussi à remporter le deuxième titre de leur histoire (après 1999).

Enfin, les Dallas Wings en WNBA cherchent encore à déployer leurs ailes, eux qui n’ont connu qu’une seule saison positive depuis leur arrivée au Texas en 2016.

Les “must-see” de Dallas :

Lieu de pèlerinage obligatoire pour tous les Allemands fans du Grand Blond, Dallas c’est aussi une ville d’anciens cowboys au sein d’une métropole de plus de 7 millions d’habitants où il n’est pas rare de croiser des patrouilles de police à cheval. Désormais très orientée business avec un centre-ville largement dédié aux bureaux, certains quartiers rendent quand même le séjour dans la capitale du Texas agréable et divertissant pour patienter entre deux matchs de Luka Doncic. Si Dirk Nowitzki y a passé ses 21 saisons en NBA et qu’il y réside toujours une partie de l’année, il y a bien une raison !

Pour commencer la visite, rien de mieux que prendre un peu de hauteur. Du haut de ses 171 mètres, la Reunion Tower offre un panorama à 360 degrés sur la ville. Cette tour qui fêtera ses 50 ans en 2028 est un point de repère dans la skyline de Dallas et on retrouve sa silhouette originale jusque sur le parquet de l’American Airlines Center ainsi que l’ancien maillot des Mavs.

Malheureusement, Dallas est aussi connue pour un événement tragique dans l’histoire des États-Unis. Le 22 novembre 1963, le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné sur Dealey Plaza où se trouve aujourd’hui le mémorial JFK. Sur la route, des croix indiquent les impacts de tirs. Le Sixth Floor Museum situé dans l’immeuble où se trouvait le tireur Lee Harvey Oswald retrace l’ensemble des événements et de la vie du président sans éluder les nombreuses théories complotistes autour de cet assassinat qui a choqué le monde entier dans les années 1960. Pour une expérience encore plus immersive, embarquez à bord d’une voiture pour une reconstitution du dernier trajet du 35è président des États-Unis.

Le quartier de Deep Ellum permet de s’aérer un peu la tête et d’en prendre plein les yeux avec de nombreux murals de street art. Les références aux Mavericks sont nombreuses et Dirk Nowitzki est logiquement l’un des joueurs les plus représentés ! Wer sonst ? Pour encore plus de graffs, direction le Bishop Art District et ses petits bars mignons.

It’s time for YOU to join in on #DirkWeek! 📷 a photo w/ Dirk mural hidden in Deep Ellum! https://t.co/ZZLsedXC7H pic.twitter.com/eOmBIIcrhN

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 9, 2015

Ceux qui aiment flâner en centre-ville feront peut-être la découverte du Giant Eyeball au détour d’une rue passante. Ils tomberont peut-être aussi sur le Pegasus, l’emblème d’une ancienne société de pétrole très connue de la ville qui a même inspiré un maillot City Edition des Mavericks lors de la saison 2020-21. Pour compléter cette balade dans downtown, les amoureux de la nature apprécieront certainement l’Arboretum et les jardins botaniques sur les rives de White Rock Creek.

Pour retrouver l’ambiance des cowboys, direction Fort Worth en banlieue de Dallas pour une expérience typique : The Herd, le défilé des longhorns, vaches texanes qui ont donné leur nom à l’équipe de l’Université du Texas. Chapeau en cuir conseillé pour mieux se fondre dans la foule. Yee ha !

Enfin, comment ne pas prévoir un détour par le Barney Smith’s Toilet Seat Art Museum avant de s’envoler vers d’autres aventures ? Comme son nom l’indique, ce musée présente la collection de Barney Smith. Certains collectionnent les cartes ou les pièces de monnaie, lui c’était les lunettes de toilettes avec plus de 1400 pièces au total. Une adresse incontournable pour notre Team Trône sûre.

Dallaaaaas, ton univers impitoya-ableuh !

Référence cultissime de la capitale du Texas, la série éponyme aux 357 épisodes a fait autant de pubs à la ville que les Mavericks avant l’obtention de leur premier titre NBA. Pour les fans absolus, il est possible de visiter le ranch qui a servi au tournage lors des premières saisons. Si on nous demande, on fera comme si on ne vous avait rien dit.

Mais il y a une série qui représente encore mieux Dallas et qui a bercé les longs après-midis de notre enfance. Walker Texas Ranger avec Chuck Norris dans le rôle du flic imbattable. Encore un générique mythique qui mérite sa place au Hall of Fame de la télévision des années 1990.

Pour les cinéphiles, “les vrais”, Bonnie and Clyde (1967) d’Arthur Penn a été majoritairement tourné dans le Texas d’où étaient originaires les deux fameux criminels américains. Il est d’ailleurs possible de se rendre sur leurs tombes. La stèle de Clyde Barrow se trouve au Western Heights Cemetery et la dépouille de Bonnie Parker a été enterrée au Crown Hill Memorial Park. Un petit bout d’histoire des États-Unis.

Quelques images de Dallas pour se chauffer avant le grand départ ?

En ce mois de juin 2024, Luka Doncic se retrouve face au plus grand défi de sa jeune carrière : à quatre victoires du trophée Larry O’Brien. Les Celtics ne viendront pas dans la capitale du Texas pour faire du tourisme mais si vous êtes présents sur place pour assister aux Finales NBA durant les prochains jours, on vous souhaite de pouvoir vous promener un peu autour du American Airlines Center pour humer l’ambiance du Lone Star State. Peut-être même que vous pourrez y croiser Luka au volant de sa 1968 Chevy Camaro rose et violette.