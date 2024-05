NBA Playoffs 2024 : Thunder – Mavs, la preview ! Apéro TrashTalk

On attaque les choses sérieuses avec le second tour des Playoffs. Ce mardi, le Thunder et les Mavs déterrent la hache de guerre. Qui de Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander ira en Finales de Conférence ? C’est l’heure d’un petit apéro TrashTalk.

On aura donc deux des trois finalistes pour le MVP sur un même terrain pendant une série entière ? Sortez le popcorn car cette confrontation entre Mavs et Thunder s’annonce épique ! Deux grosses défenses, de multiples talents des deux côtés, et une série qui pourrait être bien indécise jusqu’au bout. Si Luka et Shai seront bien sûr au centre de l’attention, on sait que Kyrie Irving pourra nous faire son numéro, comme Jalen Williams à OKC. Une autre masterclass défensive pour Luguentz Dort au programme ? Le pitbull aura encore plus de boulot que face aux Pelicans. Quid de la bataille à l’intérieur et sur le banc entre Jason Kidd et Mark Daigneault, tout juste lauréat du prix de Coach de l’année ? Beaucoup de choses à discuter dans cette apéro TrashTalk.