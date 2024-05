Très en difficulté durant les Playoffs, Brandon Ingram a peut-être épuisé tout son crédit du côté de New Orleans. Alors que le All-Star entre dans la dernière année de son contrat, la franchise ne semble pas pressée de le prolonger. De quoi imaginer un trade cet été ?

Luguentz Dort a peut-être fait plus que qualifier le Thunder en verrouillant Brandon Ingram pendant toute la série entre NOLA et OKC. Zion Williamson absent, Brandon Ingram avait une voie royale pour montrer son leadership mais l’ailier a tout simplement explosé en plein vol et l’ombre de Thanos a plané au-dessus des Pels pendant toute la série.

La déception de l’élimination digérée, il convient de faire le point du côté de NOLA pour la suite. Avec un peu moins de 180 millions de masse salariale, la franchise a déjà investi beaucoup et de nouveaux gros contrats pourraient arriver d’ici peu sur la table (Trey Murphy notamment). Ce qui nous renvoie directement à Brandon Ingram.

Le All-Star n’a plus qu’un an de contrat dans le Bayou et il est éligible à un nouveau deal de 4 ans et 208 millions de dollars. Un montant que New Orleans ne semble pas spécialement motivé à mettre sur la table, préférant investir sur le plus jeune (et moins cher) Murphy. Il faut dire qu’entre les blessures et les perfs récentes de Brandon, il n’arrive pas en position de force.

Selon Evan Sidery, qui suit la NBA pour Forbes notamment, NOLA ne compte pas offrir de nouveau contrat au bras droit de Zion cet été.

The Pelicans are not expected to offer Brandon Ingram a contract extension this offseason.

Ingram is eligible to sign a four-year, $208 million deal, but New Orleans will be going in another direction.

Trey Murphy III is also eligible for a rookie-scale extension expected to… pic.twitter.com/5fVrtFkTQK

— Evan Sidery (@esidery) May 4, 2024

Pas de nouveau contrat à un an de la fin du sien ? Ça sent pas bon pour l’ancien Laker. On imagine mal New Orleans laisser le joueur filer sans aucune contrepartie dans un an et l’hypothèse d’un trade est donc plus que jamais ouverte.

Si sa fin de saison a été plus décevante, Brandon Ingram reste un ailier de premier plan en NBA, un solide scoreur, capable de créer aussi pour les autres et âgé de tout juste 26 ans. On imagine que plusieurs équipes seraient motivées à l’idée de lui filer des responsabilités. Pour New Orleans, ce serait l’occasion d’essayer de trouver un autre joueur majeur à associer à Zion Williamson.

Source texte : Evan Sidery