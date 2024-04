Brandon Ingram toujours sans date de retour, malgré des progrès

Sur la touche depuis le 21 mars après une défaite face à Orlando, Brandon Ingram progresse et vise toujours un retour avant un potentiel Play-In ou une première série de Playoffs… Mais le temps presse et la franchise n’a communiqué aucune date.

Brandon Ingram, victime d’une contusion osseuse liée à une hyperextension du genou, avait évité un trop gros bobo. NOLA espérait le récupérer avant la fin de la régulière afin de se mettre dans les meilleures conditions pour éviter le Play-In Tournament. Mais l’ailier est de nouveau annoncé indisponible ce soir face à Portland, alors qu’il ne reste que 6 jours avant que la saison ne se termine.

Depuis cette blessure, les Pelicans ont essuyé cinq défaites en neuf rencontres, avec un rating offensif en dessous de la moyenne. Ils sont actuellement 7è dans une conférence Ouest plus dense que le biome Jungle sur Minecraft

Brandon Ingram (knee) is out and Naji Marshall (shoulder) is doubtful for tomorrow’s game at Portland.

Zion Williamson and Jose Alvarado are no longer listed on the injury report.

Si Ingram est toujours listé OUT, il aurait commencé les entraînements avec du contact dans la lignée de sa progression physique.

La semaine sera cruciale et va déterminer l’ambiance de la postseason en Louisiane. La sixième comme la neuvième place sont envisageables selon leurs résultats, alors que NOLA doit encore affronter les Blazers, les Kings, les Warriors et les Lakers. Beaucoup d’adversaires directs dans leur ligne de mire, peu de marge d’erreur.

Sans leur deuxième meilleur scoreur cette saison (20,9 points par match à 49% au tir), les Pelicans vont devoir trouver les ressources pour s’accrocher. Brandon Ingram sera très probablement loin de sa top forme même en cas de retour en fin de semaine.

