Série de blessures en NBA : Domantas Sabonis, Killian Hayes, Brandon Ingram, par ici le petit point infirmerie

L’Indiana subit des incantations vaudoues depuis le début de la saison NBA. Une nouvelle aiguille a été plantée dans la poupée et c’est Domantas Sabonis qui est tombé à terre. Côté Pistons, de nouvelles galères avec Killian Hayes et pour la Nouvelle-Orléans, c’est carrément leur franchise player Zion Williamson Brandon Ingram qui s’est blessé.

Domantas Sabonis

Les Pacers ont gagné deux matchs d’affilée : Woaw ! En revanche, lors de la fin de match contre les Lakers mercredi soir, ils ont perdu leur meilleur joueur. Pour rappel, Domantas Sabonis a sauté pour prendre un rebond et est retombé sur le pied de Russell Westbrook. La cheville a tourné et on sait désormais que la blessure du Lituanien est plus sérieuse qu’elle n’en avait l’air. Il faut dire que l’intérieur des Pacers n’a pas voulu sortir sur le coup, il a souhaité soutenir son équipe jusqu’au bout de l’effort pour l’emporter face à Los Angeles. On apprécie l’engagement mais ça n’a pas dû arranger son entorse cette histoire. Résultat, il sera absent pour plusieurs matchs selon son coach Rick Carlisle. On rappelle qu’Indiana est toujours privé de Myles Turner, T.J. Warren et T.J. McConnell. Et jeudi soir, contre les Warriors, l’équipe a réussi à l’emporter également sans Caris LeVert et Malcom Brogdon, respectivement pour des douleurs au mollet et au tendon d’Achille. C’est trop là…

Sabonis will miss at least a few games with a left ankle sprain, Rick Carlisle says. Before tonight, he has only missed one game this season. — Scott Agness (@ScottAgness) January 21, 2022

Killian Hayes

Dans une saison où le meneur des Pistons n’arrive pas vraiment à s’affirmer sur le terrain, il n’a pas besoin qu’une nouvelle blessure vienne l’embêter. Contre Golden State mardi soir, il a été touché à la même hanche qui l’avait écarté des parquets pendant plusieurs mois au cours de sa campagne rookie, et n’a pas joué au cours de la seconde mi-temps. On sait qu’il a ressenti une douleur, sans vraiment avoir plus d’informations. Espérons que ce ne soit qu’une petite alerte sans gravité ni conséquence. Pour info, Killian Hayes est noté questionable pour le match de ce vendredi soir contre le Jazz, ce qui est plutôt rassurant.

Dwane Casey said Killian Hayes had his hip tighten up on him. Doesn't know the severity yet of the injury. Killian was limited to just 9 minutes tonight. #Pistons — Johnny Kane (@JohnnyKaneTV) January 19, 2022

Brandon Ingram

À la Nouvelle-Orléans, on a déjà le dossier Zion à gérer en plus d’une vilaine 13e place au sein de la Conférence Ouest. Les malheurs n’arrivant jamais seul, c’est Brandon Ingram qui s’est fait une entorse à la cheville lors de la rencontre de ce jeudi soir contre les Knicks. Avec 15 points, 6 passes et 5 rebonds en trois quart-temps, l’ancien Laker a bien joué contre New York. Il a aidé les Pels à prendre un matelas d’avance avant de passer tout son quatrième quart-temps sur le banc. C’est Willie Green, son coach, qui a informé les médias qu’Ingram n’avait pas pu jouer lors des 12 dernières minutes à cause de sa cheville. C’est une mauvaise nouvelle pour la franchise mais la blessure n’a pas l’air très sérieuse a priori, puisque l’équipe n’a pas prévu pour l’instant de faire un IRM.

Brandon Ingram missed the 4th quarter against the Knicks with a sprained right ankle. Sources told ESPN there are no plans to do an MRI at the moment and the Pels will see how his ankle feels when they get home before taking any further steps. https://t.co/3SY3rpVwSS — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 21, 2022

Trois blessures qui n’ont pour le moment pas d’incidences majeures puisque les Pels, les Pistons et les Pacers stagnent dans les profondeurs du classement NBA. Et normalement, rien de bien grave alors on imagine qu’avec un petit bisou magique, nos trois gaillards devraient être de retour sur les parquets très bientôt.

Sources texte : FieldhouseFiles, @JohnnyKaneTV, ESPN