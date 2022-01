David Vanterpool et les Nets mis à l’amende : en même temps, taper des interceptions quand tu es assistant c’est peut-être pas la meilleure idée

Séquence assez hallucinante dans la nuit du mercredi à la Capital One Arena. Lors du match entre Wizards et Nets, l’assistant de Brooklyn – David Vanterpool – pète un boulard et décide d’intercepter une passe de Spencer Dinwiddie. Hop ! Amende de 10 000 dollars pour l’assistant, et 25 000 dollars pour la franchise.

Outre la performance monstrueuse de Joel Embiid, et le maxi triple-double de Nikola Jokic, ce Mercredi Panzani nous aura offert un autre moment de légende. Dans le money time entre les Nets et les Wizards, Spencer Dinwiddie fait une passe en direction de Kyle Kuzma dans le corner pour un probable shoot, mais c’était sans compter sur la défense impeccable de David Vanterpool… Oh wait ! Il n’est pas joueur NBA le monsieur, il est juste assistant. Alors intervention volontaire pour annihiler une action, ou simple mouvement du bras ? Toujours est-il que les arbitres n’ont absolument pas réagi. Attention Benoît Bastien, Stéphanie Frappart, Clément Turpin et tous les arbitres de Ligue 1, vous avez de la concurrence. Cette séquence a peut-être coûté le match à Washington puisque avec cette « balle perdue », les Wiz ont raté l’occasion de revenir sur Brooklyn, et le match s’est terminé avec un petit point d’écart… Mais bon, comme on dit, avec des si on coupe du bois. La NBA a décidé de réagir puisque les arbitres avaient apparemment autre chose à foutre, Adam Silver distribuant des petites amendes en veux-tu en voilà… Et on ne parle pas de ces délicieuses arachides, mais bien de sanctions financières. Résultat des courses, 10 000 dollars d’amende pour le futur DPOY David Vanterpool, et 25 000 dollars pour la franchise des Nets selon The Athletic.

Un des gros scandales de cette nuit. En plein money time, l’assistant des Nets David Vanterpool qui intercepte une passe des Wizards, sans la moindre intervention des arbitres. Washington perd le match quelques minutes plus tard, 119 à… 118.pic.twitter.com/QAMHOrprVZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 20, 2022

Nets assistant coach David Vanterpool has been fined $10,000 and the Nets’ organization has been fined $25,000 for Vanterpool interfering with live play on Wednesday night. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 21, 2022

Les pensionnaires du Barclays Center n’en sont pas à leur premier coup d’essai niveau amendes. Pas plus tard que lundi, durant le match opposant les Nets aux Cavaliers, Kyrie Irving a décidé de répondre tout en douceur à un spectateur qui le chahutait. Des mots plein d’amour, digne des plus grandes poésies d’Arthur Rimbaud.

« Je vous ai apporté un titre et vous êtes toujours aussi ingrats, bande d’enfoirés. » (s/o à Complex Sports)

Ce supporter de Cleveland a sûrement dû lui dire que la Terre était ronde… Pas très malin. Toujours est-il que le meneur s’est fait rattraper par la patrouille puisque la scène a été filmée, et qu’il devra régler une amende de 25 000 dollars. Comme quoi, dire un gros mot serait plus grave que de bafouer les règles du sport si l’on en croit le montant des amendes distribuées à Kyrie et David Vanterpool.

La séquence de mercredi soir est vraiment WTF. Drôle de par son côté complètement burlesque, et triste à la fois puisque les arbitres n’ont absolument rien fait. Dans tous les cas, la NBA se frotte les mains puisqu’elle va pouvoir gratter quelques sous aux Nets, leur staff, et même à un de leurs joueurs… Et on dit merci Kyrie.

Source texte : The Athletic