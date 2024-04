La NBA reconnaît deux erreurs d’arbitrage en défaveur du Heat dans le money-time face aux Pacers

Match crucial entre Heat et Pacers dans la nuit de samedi à dimanche pour déterminer qui prendra une grosse option sur la 6e place de la conférence Est, directement qualificative pour les Playoffs. Une rencontre très disputée, mais hachée sur la fin par des décisions arbitrales qui ont fait bondir les joueurs de Miami. Après publication du L2M (analyse des coups de sifflets des deux dernières minutes par la NBA), la ligue reconnaît deux erreurs qui ont pénalisé South Beach…

Oh le petit document qui va faire bondir tout le comté de Miami-Dade. La NBA a diffusé son retour sur l’arbitrage du match Heat – Pacers, rencontre capitale dans la course à la 6e place de l’Est ? Pour vous remémorer rapidement la partie ? Une joute intense, un écart de deux petits points à la fin grâce aux lancers francs primés par les hommes d’Indianapolis.

Souci ? Dans son rapport, la NBA reconnaît deux erreurs d’arbitrage. Dans la dernière minute, alors que 3 points séparaient les deux équipes à la recherche d’une victoire juste impérative. Première “bavure” ? Un contact illégal de T.J. McConnell sur un tir de Tyler Herro, non sifflé par les arbitres mais considéré comme une faute dans le rapport. Deux lancers oubliés, qui auraient pu potentiellement faire revenir le Heat à -1.

THE HEAT GOT SCREWED

The NBA L2M Report just admitted that the refs missed a KEY foul call on Tyler Herro in the Heat’s 117-115 loss to the Pacers.

They also called a foul on the Heat with 17.1 seconds which turned out to be a clean play.

😬😬😬

(@HeatvsHaters) pic.twitter.com/4pFJE9nCkO

— ML Basketball (@_MLBasketball) April 8, 2024

Malgré tout, le Heat revient tout de même à un tir d’égaliser. Il reste désormais une petite vingtaine de secondes, Myles Turner est en possession du ballon face au panier, assez loin de la ligne à 3-points. Une position bien inconfortable pour un grand comme lui, et la situation est immédiatement analysé par Bam Adebayo et Tyler Herro qui prennent à deux le pivot des Pacers pour forcer la perte de balle. Le réflexe de Turner est de lever la balle au dessus de sa tête, et Bam vient tenter de lui chiper. Ça marche, et Jimmy Butler récupère le cuir mais… faute pour Adebayo. Sifflée tardivement, en plus. Pour être déjugée par le Last 2 Minutes Report, qui estime que le contact est parfaitement légal et que le coup de sifflet n’est pas justifié.

Deux lancers sont accordés à Turner, les Pacers passent à +4 et le Heat ne s’en remettra pas. La défaite coûte très cher, car le Heat aurait pu reprendre la 6e place. Miami conserve le tie-breaker en cas d’égalité au classement (2-1 sur la série en saison régulière) mais devra… déjà réussir à égaliser les Pacers au classement. Et il faudra pour cela tout gagner. Hawks puis Mavericks, avant deux rencontres contre Toronto. Les deux premiers matchs vont être compliqués, les deux derniers moins. Aucune différence à faire, cependant.

Source : NBA L2M