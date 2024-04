Reprenant l’avantage du terrain en s’imposant facilement lors du Game 3 à Miami, les Celtics ne veulent pas jouer avec leur nourriture ce soir (1h30) dans la quatrième manche. Mais Jayson Tatum et ses copains vont-ils évoluer avec le même sentiment d’urgence que samedi soir ?

Quand vous venez de perdre à domicile, que vous jouez un match crucial sur les terres de votre rival et que vous avez des ambitions de titre, c’est facile de se motiver. Et des Celtics motivés, c’est jamais très bon pour l’adversaire. Nouvelle preuve samedi soir quand Boston – particulièrement focus en défense – a étouffé le Heat pour s’imposer sans trembler 104-84.

La question, c’est désormais de savoir si les hommes de Joe Mazzulla arriveront avec le même niveau de concentration ce soir.

On se rappelle tous du scénario du Game 2 la semaine dernière. Après avoir surclassé Miami dans la première manche, les Celtics ont laissé le Heat se mettre à l’aise sur leur propre parquet, encaissant pas moins de 23 tirs primés avec une bonne majorité d’entre eux étant bien ouverts. On a vu des Celtics fébriles, dominés dans l’intensité, et n’évoluant pas avec le level de focus nécessaire pour espérer gagner le titre. De quoi rappeler des mauvais souvenirs aux fans de Boston, qui ont vu leur équipe fétiche flancher en Playoffs ces dernières années et même parfois dans le money-time de certains matchs cette saison.

Tout ça pour dire que les C’s ont encore des choses à prouver en matière de régularité et de rigueur, surtout sur la grande scène des Playoffs. Le Heat – aussi limité soit-il – va forcément revenir avec le couteau entre les dents pour le Game 4. Les Celtics seront-ils prêts pour briser rapidement les espoirs de Miami ? Ou feront-ils preuve – une nouvelle fois – de suffisance ?

“Après le Game 1, on avait un incroyable sentiment d’urgence, car on a été humiliés. C’est un sentiment horrible. Mais cela peut vous motiver à jouer votre meilleur basket.” – Erik Spoelstra, coach du Heat

Les Celtics sont prévenus, Miami offrira un meilleur visage que celui de samedi soir. Mais Boston doit confirmer son statut de meilleure équipe de l’Est (64 victoires en saison régulière) en allant chercher une nouvelle victoire en terre floridienne.

Pour info, sur les trois dernières années, les Verts ont remporté six des huit matchs de Playoffs à Miami. En cas de nouveau succès ce lundi soir, Boston reviendra au TD Garden avec un avantage de 3-1 dans la série, et l’occasion de boucler la boucle devant son public.