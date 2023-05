2020 dans la bulle, 2022 et désormais 2023. Boston Celtics et Miami Heat vont donc se retrouver en Finales de Conférence pour la troisième fois en quatre saisons. Une vrai rivalité déjà existante, ravivée depuis peu, et une affiche qui décidera donc, une nouvelle fois, du finaliste NBA à l’Est.

Il y a la rivalité naissante entre les Pistons et les Rockets pour savoir qui sera le plus nul en avril, et il y a celle entre le Heat et les Celtics, pour savoir qui sera le meilleur en juin.

Les souvenirs de Bam Adebayo claquant l’un des contres de la décennie sur un tout jeune Jayson Tatum en 2020, un contre qui envoyait le Heat jouer les finales face à un déjà vieux LeBron. Ou encore ceux de Max Strus qui met le pied en touche au printemps dernier et qui envoie donc Boston jouer les Warriors pour la bague. Entre temps les Bucks avaient roulé sur l’Est, en 2021, mais globalement Heat et Celtics se partagent donc le gâteau de leur conférence depuis maintenant quatre saisons.

Au cœur de cette rivalité deux mâles du genre alpha, Jayson Tatum d’un côté, dont le talent semble n’avoir de plus effrayant que son plafond, et Jimmy Butler de l’autre, qui a fait du Heat un candidat au sommet dès la seconde où il a foutu les pieds dans les everglades.

Quatre saisons, trois finales entre Boston et Miami, trois scénars différents mais à chaque fois de vraies séries entre deux franchises qui commencent à se connaitre par cœur. Fact assez original d’ailleurs, les finales de conférence 2023 seront exactement les mêmes qu’en 2020, puisque si le Heat et les Celtics remettent le couvert ce sera également le cas pour les Nuggets et les Lakers, déjà opposés dans la bulle.

Et de quatre donc, avec un avantage 2-1 pour les Celtics sur la série en cours. Ils sont comme ça les mecs, ils se font une série en sept… séries en sept.