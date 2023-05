Personne n’aura manqué de le souligner, Joel Embiid a été très décevant ce soir dans ce Game 7 face aux Celtics. Très loin de son niveau habituel, Jojo est notamment tombé sur un os nommé… Al Horford. À 36 ans, le vétéran des Trèfles a mis dans sa poche l’un des joueurs les plus dominants de la ligue. Retour sur cette performance défensive XXL de Big Al.

“Joel Embiid… MVP ou pas, machin chouette, m’en bats les co*****…”

Voilà un peu l’état d’esprit d’Al Horford au moment d’affronter Joel Embiid sous le cercle dans cette joute décisive. Résultat des courses, Jojo terminera à 15 points et 8 rebonds à 5/18 au tir. Not my MVP. Une performance très loin de ses standards, la faute à un Tonton Al en mission.

Et Jojo a de suite compris que la vie allait être dure sous le panier ce soir car le zinzin de l’EPAHD lui a fait comprendre d’entrée qu’il serait impossible pour lui de le prendre au poste et qu’il serait même utopique de vouloir se retourner.

Embiid défendu au post par Al Horford : pic.twitter.com/3u8qkMdUPj — Alex_GIF (@Alex_TT_GIF) May 14, 2023

Le futur MVP des Jeux de 2024 s’est totalement embourbé dans la nasse Horford. Il a d’abord tenté de prendre de la distance en s’essayant à 3-points sans réussite aucune, 0/4 du parking. Alors Jojo y est retourné et s’est dit que ça allait passer, mais Al Horford par deux fois est venu scotcher le géant camerounais

Al Horford blocks Embiid’s fadeaway and pumps up the TD Garden pic.twitter.com/ufFuuIDJok — hoops bot (@hoops_bot) May 14, 2023

Pour compléter sa performance défensive de très très haut niveau, tonton Al s’est même permis de rappeler à tout le monde que sa papatte était encore de velours en nous gratifiant de deux bombes du parking (2/5 au total). Notamment avec une première mèche qui permettait alors à Boston de repasser devant :

Ancien All-Star devenu un magnifique joueur de devoir, Al Horford a muselé une nouvelle fois Joel Embiid après l’avoir déjà bien limité lors de toute cette série, notamment à la fin du Game 4 à Philly. Totalement épuisé par l’intensité du vétéran, Jojo a finalement rendu les armes au terme d’un match 7 où il n’aura presque pas pesé. Parait-il qu’à la fin du match Embiid lui aurait même souhaité une joyeuse fête des pères, le bon Al lui rappelant sourire aux lèvres qu’aujourd’hui (aux USA) ce n’était que la fête des mères… Toujours le dernier mot ces anciens, toujours.