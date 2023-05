Les réactions des joueurs NBA après la perf de fou de Jayson Tatum

Jayson Tatum a été incandescent ce soir dans le Game 7 face aux Sixers. JT a envoyé 51 points pour envoyer ses Celtics en finales de conférence, et le record de Stephen Curry aura donc tenu environ une quinzaine de jours. Florilège des réactions les plus marquantes des joueurs NBA qui, comme nous, ont été scotchés par ce récital.

Go crazy JT — andre (@andre) May 14, 2023

“JT devient fou.”

Why JT was not finalist in MVP race ??😳 — Jusuf Nurkić 🇧🇦 (@bosnianbeast27) May 14, 2023

“Pourquoi JT n’était pas finaliste dans la course au MVP ?”

Jay killin these dudes ~ too Ez! — Trae Young (@TheTraeYoung) May 14, 2023

“Jay est en train de les tuer. Trop facile !”

Make it right JT!!! AGAIN! — Draymond Green (@Money23Green) May 14, 2023

“Fais ça bien JT ! Encore une fois !”

Damn @jaytatum0 woke up today and chose violence 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾wow — Paul Pierce (@paulpierce34) May 14, 2023

“P*tain Jayson Tatum s’est réveillé ce matin et a choisi la violence. Wow !”

Tatum did what he was suppose to do! Real HOOP game. One of them killassssss — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 14, 2023

“Tatum a fait ce qu’il était supposé faire. Un vrai match de basket. Il est l’un de ces tueurs.”

50pt playoff games aren’t for everybody! Only a few know about that type of hoop!!!! #Levels — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) May 14, 2023

“Mettre 50 points dans un match de Playoffs n’est pas pour tout le monde. Peu de gens connaissent ce genre de performances !”

Tatum is POSSESSED!!! God Bless America — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 14, 2023

“Tatum est POSSÉDÉ. Bénie soit l’Amérique.”

Tatum again!! 🔥🔥 BOS +28. Chauuuuu. 👋 — Manu Ginobili (@manuginobili) May 14, 2023

“Tatum encore. +28 pour Boston. Salut.”

humbly, one of the best basketball players in the world pic.twitter.com/iilLKuWAKl — Boston Celtics (@celtics) May 14, 2023

“Humblement l’un des meilleurs joueurs de basket au monde.”