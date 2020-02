Jayson Tatum et Nikola Jokic joueurs de la semaine : un Serbe a envie qu’on le cite avec un Grec, et on ne parle pas de fast-food

Comme chaque début de semaine, la NBA a élu ses joueurs de la semaine. En ce 10 février, la Ligue a décidé de récompenser Jayson Tatum et Nikola Jokic. Les Celtics placent un nouveau joueur dans ce classement, les Nuggets en placent un dans celui du MVP.

Le pivot de Denver devient joueur de la semaine et continue sa montée en puissance. Les Nuggets sont très sérieux cette saison, deuxièmes au classement de l’Ouest avec 37 victoires et 16 défaites (à égalité avec les Clippers), et le Serbe n’y est pas étranger. Un début de saison poussif et une année 2020 au niveau MVP pour une récompense plus que logique pour le grand Nikola. 27,3 points, 14,3 rebonds, 8,3 passes et 2 blocks pour Jokic, une ligne de statistiques assez impressionnante. Victoire face à Portland en début de semaine, à Phoenix en fin de semaine, et au milieu ? Une performance majuscule à Salt Lake City face au Jazz. Triple-double pour le Serbe, et attention, mouillez-vous la nuque comme on dit : 30 points, 21 rebonds, 10 passes et un tir clutch dans un style de ballerine sur la tête de Rudy Gobert pour plier le match. Le Joker monte en puissance et on ne sait pas bien où il pourra s’arrêter à ce niveau. D’autant que le reste de l’effectif continue de bien tourner, et ce malgré des mouvements à la trade deadline pendant la semaine.

Grande première pour le n°3 de la Draft 2017 qui devient joueur de la semaine à l’Est. Il succède à Jaylen Brown, élu la semaine dernière. Quatre victoires en quatre matchs pour Tatum depuis sept jours. L’ailier de Boston tourne à 29,8 points, 7,5 rebonds et 3,8 passes de moyenne sur ces quatre matchs. Victoires contre Atlanta à deux reprises, face au Magic et à Oklahoma City, ce n’est pas la semaine la plus difficile de l’année pour les Celtics, il faut bien l’avouer, mais Jayson a bien répondu à l’appel pour prendre ces matchs. La Green Nation continue son bout de chemin dans la Conférence Est en étant troisième avec 37 victoires et 15 défaites, et Jayson Tatum y contribue avec, notamment, plus de 22 points de moyenne cette saison. Première sélection au All-Star Game, premier joueur de la semaine, Tatum a trouvé un nouveau mois préféré, lui qui, on le rappelle, n’a pas encore fêté ses 22 ans.

Allez, rendez-vous la semaine prochaine, avec peut-être un nouveau joueur des Celtics pour la troisième semaine de suite. On parie sur Kemba Walker ou Daniel Theis ?

Source texte : @NBA