Les Sixers offrent 2000 places aux soignants et aux associations locales pour le Game 6 contre New York

Les Sixers, via leurs propriétaires et une opération partagée avec Fanatics, géant américain de la logistique, ont prévu d’offrir 2000 places pour le Game 6 de ce soir entre Philadelphie et New York. L’idée ? Permettre aux soignants et aux entreprises et associations basées à Philly d’aller supporter l’équipe de basket locale. Une belle initiative.

On se souvient encore très bien du Game 4, durant lequel les Sixers ont été surpris de voir autant de fan des Knicks dans leur propre salle. Joel Embiid hué, Jalen Brunson acclamé par des chants de MVP… les images ont fait le tour des réseaux sociaux, foutant au passage la honte aux fans de la franchise. Pour y remédier, et surtout pour offrir des places à des personnes qui n’ont pas forcément l’habitude de se rendre à des matchs de Playoffs NBA, une action singulière et remarquable a été mise en place.

David Adelman, Josh Harris et David Blitzer, propriétaires des Sixers, ont trouvé un accord avec Fanatics pour distribuer 2000 places du Game 6, le dernier de la série à domicile pour l’équipe de Joel Embiid, à des gens issus de la communauté locale. Soignants, associations seront ainsi conviées pour encourager les 76ers à forcer le Game 7. Une initiative que l’on salue.

