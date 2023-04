On remet le couvert ce soir pour trois nouveaux matchs de Playoffs ! Trois séries, trois matchs à enjeu… même si du côté de Boston, ça pue la turbo branlée. En revanche, à Phoenix et Cleveland, attention : grosses rencontres prévues, car des défaites pour les deux équipes citées seraient déjà terribles !

Le programme :

1h : Celtics – Hawks (Game 2 ; 1-0). En direct et en VF sur BeIN Sports 1

1h30 : Cavaliers – Knicks (Game 2 ; 0-1)

4h : Suns – Clippers (Game 2 ; 0-1). En direct et en VF sur BeIN Sports 1

Pas énormément de choses à dire sur ce second match entre Boston et Atlanta, hormis qu’il faudra que les Hawks se la donnent un peu plus pour éviter une nouvelle humiliation qui donnerait déjà un avantage décisif aux Trèfles dans la série. Mangés dans tous les secteurs du jeu lors du Game 1, Trae Young et ses copains doivent – à défaut de rivaliser tout le match sur le terrain – faire preuve de fierté et tout donner.

Là, on rentre dans l’intéressant, pour ceux qui ont pris l’option d’une demi-heure de blow out annoncé pour se réveiller tranquillement. Les Knicks sont de retour à Cleveland, pour tenter de faire à nouveau chuter les Cavaliers et repartir à New York dans les meilleures dispositions. On attend Julius Randle et Jalen Brunson au top, entourés d’une solide armée de cols bleus. Côté Ohio, il faudra apporter plus de solutions à un Donovan Mitchell bien trop seul lors du premier match. Evan Mobley doit notamment passer la seconde. En tout cas, toute défaite de C-Town ce soir serait un tournant décisif en faveur des Knicks. Voilà pour l’enjeu !

Un gros duel Kawhi Leonard – Kevin Durant pour terminer la nuit, ça ne se refuse pas. Avantage au premier lors du Game 1 remporté par les Clippers, mais comme à Cleveland, l’enjeu doit pousser les Suns à se surpasser. Devin Booker, Deandre Ayton et donc Kevin Durant vont devoir tous monter d’un niveau pour empêcher Los Angeles de s’attribuer un nouveau succès dans l’Arizona. L’un des éléments clés du match ? Russell Westbrook. Dans tous les bons coups pour gratter des balles et des rebonds lors de l’ouverture de la série, il sera l’un des facteurs déterminants de la rencontre. Immanquable !

Trois matchs, deux au moins de disputés : autant d’occasions de se lever pour une nouvelle nuit qui s’annonce particulièrement intense et pleine de surprises !