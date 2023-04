Les Celtics mènent 1-0 face aux Hawks dans cette série du premier tour des Playoffs 2023. Une victoire aisée au Game 1, après avoir mené de 30 pions à la mi-temps, et de l’avis de tous une série qui ne devrait pas trainer. Tous sauf Gratien Montalieu, fan de la première heure de la franchise d’Atlanta et qui croit dur comme fer à la victoire de son équipe ce soir à Boston. Interview.

Les lignes suivants sont évidemment issues du cerveau détraqué de votre serviteur et sont à prendre avec la plus grande légèreté

TrashTalk : Salut Gratien ! Alors comment vas-tu en ce jour de Game 2 ?

Gratien Montalieu : Salut TT ! Écoute ça va pas trop mal, comme un jour de victoire à l’extérieur ! (rires)

TT : Ah donc c’est pas une légende, t’y crois genre… vraiment ?

GM : Non seulement j’y crois oui, mais j’en suis vraiment convaincu, les Hawks VONT gagner ce match, et j’ai envie de te dire… et plus si affinités ! (rires)

TT : Par contre tu ris à la fin de chacune de tes phrases ?

GM : oui (éclat de rires)

TT : Bon, plus sérieusement, quelles sont pour toi les clés de ce Game 2 et, pour globaliser, les clés de cette série ?

GM : déjà, arrêter de trop “respecter” cette équipe de Boston. Ok ils sont finalistes en titre, ok ils ont du talent, mais ça reste cinq mecs qui jouent au basket contre cinq mecs.

TT : alors je suis obligé d’intervenir, mais t’es pas du tout au courant que ça c’est de la psychologie de bas étage ?

GM : Peut-être ! Mais ce que je veux dire c’est que, pour en revenir au match, je pense que, vraiment, on peut, enfin, on doit, enfin tu vois quoi.

TT : ok je vois. Mais concrètement, est-ce que tu penses que l’arrivée de Quin Snyder et la responsabilisation de jeunes comme Jalen Johnson ou Onyeka Okongwu peut être l’une des solutions pour Atlanta sur cette série ? Plutôt que d’attendre continuellement un ou plein d’exploits de Trae Young voire Dejounte Murray ?

GM : oui.

TT : parfait, je comprends ton analyse alors.

GM : on se sait t’inquiètes. En tout cas, absolument pas peur d’une équipe qui a Payton Pritchard, Luke Kornet et Mike Muscala dans son roster hein, c’est la NBA c’est pas un concert des Bee Gees xptdr.

TT : ils n’ont pas joué au Game 1 mais bonne vanne.

GM : c’est ce qu’on me dit souvent !

TT : mais du coup, le point important de ce match pour les Hawks, ce sur quoi il faudra appuyer, pour toi ce serait quoi ?

GM : je pense que la solution réside dans l’utilisation de Vit Krejci et Garrison Mathews. Vit est le sosie de Palerme dans la Casa de Papel, et avec Matthews et Bogdan Bogdanovic j’ai l’impression de revoir l’épisode 3 de la saison 2, quand ils boivent des coups à l’ombre d’un noisetier.

TT : mais t’es complètement ravagé ma parole ?

GM : oui, et donc ?

TT : mais le match, tu penses vraiment que les Hawks peuvent le gagner ?

GM : non, pas vraiment, mais ça m’a donné l’occasion de parler un peu de mon équipe, c’est pas souvent.

TT : ça te dérange si je publies pas l’interview ?

GM : quoi ? Oh si, s’il te plait !

TT : d’accord mais à une condition.

GM : qui est ?

TT : je veux que tu me donnes ton vrai pronostic pour ce soir, sans langue de bois, sans te foutre de moi, sans me parler de Palerme Krejci.

GM : ok…

TT : et donc ?

GM : donc on va perdre 117-81, les Celtics vont faire tourner leur banc dès le deuxième quart parce qu’on va prendre un 45-17 dans le premier. On va perdre au buzzer le Game 3 et en prendre 25 au Game 4 à la maison, tant mieux parce que le 26 avril y’a Katie Melua à l’Olympia et ça m’aurait fait chier de rater ça pour voir un 4/22 de Trae Young un soir d’élimination.

TT : enfin un peu d’honnêteté, merci à toi et bon courage pour la suite !

GM : souhaite moi déjà bonnes vacances, ça ira plus vite (rires).

Le Game 2 entre les Celtics de Boston et les Hawks d’Atlanta c’est ce soir à 1h du matin, à Boston, et vous serez ravis de voir que 48h de Playoffs nous ont déjà grillé les neurones. Vivement dans deux mois, ça promet.