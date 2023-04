C’est une statistique assez folle qui en dit long sur la carrière de Stephen Curry mais aussi sur la performance des Kings dans ce 1er tour de Playoffs. JAMAIS dans sa carrière le meneur de Golden State n’avait perdu les deux premiers matchs d’une série de Playoffs. Baby Face et sa bande s’attaquent donc à une épreuve inédite, renverser une série où les Warriors sont menés 2-0.

Hier soir, au moment où la lumière violette a jailli du Golden 1 Center, les Kings de Sacramento célébraient et étaient loin de se douter qu’ils avaient (déjà) réalisé un petit exploit : celui de réussir à mener 2-0 une série de Playoffs face à Stephen Curry. Baby Face, arrivé en 2009 en NBA, joue pourtant sa neuvième campagne de Playoffs et compte déjà quatre bagues dans son armoire à trophées, autant dire qu’il a déjà joué quelques séries de postseason (c’est la… 27è). Mais être mené 2-0 ? Jamais de la vie. Une drôlerie statistique certes, qui permet néanmoins de mesurer l’envergure de la carrière du bonhomme mais aussi le début de campagne stratosphérique de Sacramento.

“Être au pied du mur” (ou “se retrouver au pied du mur”) : être contraint d’agir, ne plus avoir d’échappatoire, être devant ses responsabilités.

Etouffés par la folie et le talent des Kings, Golden State se retrouve donc mené 2-0. Pour la première fois de l’ère Warriors incarnée par Steph, Golden State se présentera au match 3 avec une pression maximale, et à 35 ans Curry pourrait relever l’un des défis les plus excitants de sa brillante carrière. Pourtant auteur de deux premiers matchs solides au scoring avec 28 et 30 unités, le Chef n’a pas su redresser la barre pour prendre une manche dans la fournaise de Sacto. Bousculé comme tous ses autres coéquipiers, il a perdu 5 ballons en moyenne sur les deux premiers matchs, beaucoup trop pour espérer éviter une pression maximale pour le Game 3.

Golden State devra donc puiser dans des ressources mentales inédites, dans une série de Playoffs très mal embarquée. Car outre Curry, c’est la première fois aussi pour Steve Kerr, Klay Thompson et Draymond Green qu’ils se retrouvent dans cette situation de 2-0. On sent quand même que la tension est palpable pour les Dubs, en témoigne l’incident concernant Draymond Green dans ce Game 2. Draymond pourrait être suspendu pour le match 3, une responsabilité de plus pour Curry dans un match 3 où il devra évidemment porter sa franchise vers une victoire… impérative.