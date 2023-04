Les Playoffs ont débuté et avec eux leur dose de sérieux, mais l’équipe de NBA on TNT a tout de même trouvé quelques douceurs à nous partager en ce début de semaine.

Klay Thompson qui prend un ballon dans la trogne et qui est d’ailleurs coutumier du fait, Herb Jones qui précipite le départ en vacances de C.J. McCollum et des Pelicans, les Wolves et les Lakers qui nous ont offert l’un des matchs les plus WTF de la saison lors du premier tour du play-in, et Charles Barkley qui se prend une attaque de type “arroseur arrosé, voilà donc le quarté dans l’ordre de ce nouveau Shaqtin’ A Fool plein de bonne humeur. La marche à suivre ? Cliquez sur play, on va quand même pas vous apprendre à vous servir d’un téléphone si ?