C’est l’action dont le monde parle ce matin, plus encore que le fait (incroyable !) de voir les Kings mener 2-0 face aux Warriors. Draymond Green s’est essuyé les pieds sur un Domantas Sabonis à terre, Draymond Green s’est fait expulser et s’est embrouillé avec la moitié de la salle de Sacramento et, plus important encore, Draymond Green pourrait bien être suspendu à cause de son geste.

Sept minutes à jouer dans ce Game 2 du premier tour à l’Ouest, les Kings mènent de 4 points et le Golden 1 Center est au bord de l’implosion. Le moment choisi par Stephen Curry pour climatiser la salle ? Oh que non, le moment choisi par Draymond Green pour littéralement s’essuyer le pied droit sur le torse de Domantas Sabonis. Au sol après une lutte au rebond, l’intérieur semble enlacer la jambe de Draymond Green (voit-il que c’est la sienne ?), et dans un geste qui apparait être un (mauvais) reflexe le pitbull de Golden State prend le bidou de Domas pour un paillasson…

Draymond Green stomps on Domantas Sabonis. He was hit with a flagrant 2 foul and ejected. pic.twitter.com/gYWvNO9lHR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 18, 2023



Après revisionnage, Domantas Sabonis sera sanctionné d’une faute technique pour avoir agrippé la jambe de Draymond Green, et Draymond se mangera pour sa part une Flagrant 2 et sera donc ejecté du match, pour le plus grand bonheur des fans de Sacto. Ambiance de Playoffs t’as vu.

Warriors’ Draymond Green egging on Kings fans after stepping on Domantas Sabonis pic.twitter.com/ya0kXOVt37 — Ben Golliver (@BenGolliver) April 18, 2023



Au final les Kings s’imposent et mènent 2-0 dans une série qui commence à sentir la poudre pour le champion en titre, d’autant plus que le geste de Draymond Green pourrait bien lui valoir un match de suspension, comme ce fut le cas rappelez-vous en 2016, lorsqu’il avait visé la fabrique à enfants de Steven Adams avec ses pieds, déjà. A l’époque DG avait pris un match, sans se faire l’avocat de qui que ce soit on imagine à peu près le même destin pour le geste d’hier soir

Sacramento Kings All-Star Domantas Sabonis is undergoing X-rays on his ribs/lungs, sources tell ESPN. Sabonis is getting evaluated after Draymond Green stepped on him in Game 2. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 18, 2023

Draymond Green: “My leg got grabbed. Second time in two nights.” Said he needed to put his foot somewhere but officials told him he “stomped too hard.” Full soundbite pic.twitter.com/nmQj8tP0yC — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 18, 2023

En conférence de presse Draymond Green s’est évidemment défendu en arguant qu’il fallait bien qu’il pose son pied quelque part car il n’était pas un flamand rose, et que les arbitres lui ont surtout reproché d’avoir appuyé un peu trop fort. Domantas Sabonis a pour sa part passé quelques examens et quelques milligrammes de baume du tigre et a déclaré ne pas en vouloir à Draymond Green, tu m’étonnes, quand tu mènes 2-0 mieux vaut ne pas se disperser.

Tel Zinedine Zidane sur le bas du dos de Fuad Amin en 1998, ref de vieux, Draymond Green s’est donc essuyé les groles sur un adversaire. Mais si à l’époque la France s’en était très bien sortie sans son n°10, difficile de croire qu’en cas de suspension tout cela ne ressemblerait pas au chant du cygne pour les champions en titre.