On passe à l’acte II des séries du premier tour et cette nuit il valait mieux évoluer à la maison pour finir heureux. Sixers et Kings ont fait le break, c’est l’heure du gros résumé !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Sixers – Nets : 96 – 84 (les stats)

– Nets : 96 – 84 (les stats) Kings – Warriors : 114 – 106 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA SOIRÉE

# L’IMAGE DE LA NUIT EN NBA

CAM JOHNSON POSTERS EMBIID 😱 pic.twitter.com/ZwCYuGvqUF — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Joel Embiid

#LE SCORE DANS LES SÉRIES

Bucks – Heat : 0-1

: 0-1 Celtics – Hawks : 1-0

– Hawks : 1-0 Sixers – Nets : 2-0

– Nets : 2-0 Cavs – Knicks : 0-1

: 0-1 Nuggets – Wolves : 1-0

– Wolves : 1-0 Grizzlies – Lakers : 0-1

: 0-1 Kings – Warriors : 2-0

– Warriors : 2-0 Suns – Clippers : 0-1

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# PROGRAMME DE LA NUIT PROCHAINE