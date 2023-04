Quelle nuit de Playoffs basketball ! Deux matchs se tenaient, et ils ont été tous deux très particuliers. D’une ? Car les Kings ont dominé les Warriors à San Francisco pour forcer un Game 7 à la maison. De deux ? Car les Grizzlies se sont effondrés à Los Angeles et sont en vacances. Allez, c’est l’heure du résumé de la nuit !

KING GOES REVERSE 🔥

LeBron and the Lakers are rolling in Game 6 on ESPN! pic.twitter.com/p40mVVz4ak

— NBA (@NBA) April 29, 2023