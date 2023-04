Les highlights de Malik Monk dans le Game 6 face aux Warriors

En s’imposant à Golden State cette nuit, les Kings restent en vie dans ces Playoffs. Parmi les héros du match côté Sacramento ? Malik Monk, auteur d’une nouvelle perf XXL en sortie de banc.

Il avait commencé la série tambour battant, en sortant deux belles prestations pour porter Sacramento vers un avantage de 2-0 face aux Warriors. Et puis il est un peu redescendu de son nuage, faisant preuve d’irrégularité pendant que Golden State prenait le dessus. Mais cette nuit, Malik Monk a sorti la perf qu’il fallait, au moment où il fallait. 28 points, 7 rebonds, 4 passes, 1 interception, 2 contres, le tout à 8/14 au tir (3/6 de loin, 9/10 aux lancers-francs) en 32 minutes. Une très belle ligne de stats mais le chiffre le plus parlant, c’est peut-être le +21 des Kings quand il était sur le terrain, preuve de son impact sur le match. Monk a attaqué, encore et encore, pour scorer mais aussi pour ouvrir des opportunités à ses copains. Malik a constamment répondu aux Warriors quand ces derniers tentaient désespérément de revenir, brisant ainsi leurs espoirs. Et Monk a aussi défendu, conscient qu’il ne fallait rien laisser à Golden State pour rester en vie. Une masterclass !