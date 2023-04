Une déclaration qui va rassurer à Atlanta ? En tout cas, Trae Young a confirmé hier qu’il était satisfait de l’arrivée de Quin Snyder chez les Hawks. Éliminés au premier tour des Playoffs, les Faucons peuvent avoir espoir de continuer avec leur star, qui avait été liée à des rumeurs de trade en amont du Play-in.

On s’en souvient : avant le Play-in, certains bruits de couloir faisaient état de la perte d’immunité de Trae Young dans le projet des Hawks. Après cinq saisons dans la ligue, Ice Trae n’a pas su convertir l’arrivée en finale de Conférence lors de l’exercice 2020-21. Depuis ? Une branlée contre le Heat au premier tour l’an passé, et une série un peu plus disputée mais perdue contre les Celtics cette saison. De quoi légitimement créer une réflexion quant au projet global de la franchise.

Pourtant, il n’a pas l’air d’être question d’un départ pour Trae Young, qui voit d’un très bon oeil l’arrivée de Quin Snyder en cours de saison. Pour lui, ce changement de coach est annonciateur de grandes choses à Atlanta. Bien sûr, les résultats sont encore (trop) fragiles, mais impossible de donner tort au joueur lorsqu’il explique à The Athletic qu’il faut laisser le temps au technicien d’appréhender un groupe tel que celui-ci, rongé par le malêtre sous Nate McMillan.

“Quin Snyder incarne le futur. Je crois qu’avec lui ici, cette ville va remporter un titre. […] Bien sûr, c’est un peu compliqué de prendre le poste et de mettre en place votre jeu alors que tout le monde à joué une cinquantaine de matchs. Je pense qu’il va être super pour nous et je suis excité pour notre futur avec lui.” – Trae Young.

Bon, voilà donc le signal positif dont nous vous parlions plus haut. Trae Young veut continuer – à la lecture de ses propos – l’aventure avec Atlanta, et il sera d’autant plus facile de le faire si le nouveau coach lui convient. Au sortir d’une saison très compliquée, les Hawks ont besoin de se raccrocher à des arrivées comme celles-ci, qui pourraient permettre à l’effectif de ne pas trop souffrir de l’été d’un point de vue changements.

