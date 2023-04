Après une longue nuit remplie d’upsets et de blessures game changer, les Playoffs réduisent le rythme avec seulement deux rencontres à l’affiche cette nuit. Pour autant, l’excitation reste intacte car on va commencer à voir les premiers ajustements tactiques se dérouler.

Le programme :

1h30 : Sixers – Nets (Game 2 ; 1-0)

4h : Kings – Warriors (Game 2 ; 1-0)

On démarre chez les Sixers qui doivent continuer leur gros travail de sape face aux Nets. Lors du Game 1, James Harden avait été magnifique, alors que Joel Embiid était constamment pris à deux. Une tactique logique sur le papier, mais qui a mal tourné sur le terrain pour Brooklyn. Il va être intéressant de voir si les Nets persistent dans cette stratégie en pensant que le Barbu (et les autres Sixers) ne sera pas aussi efficace, ou si Embiid aura plus d’espace.

Une fois ce match terminé, on retourne en Californie pour la série derby. Les Kings ont foutu le feu à la ville en remportant leur premier match pour leur retour en Playoffs. Sûrement le plus beau Light the Beam de la saison. De’Aaron Fox et Malik Monk avaient réalisé des matchs monstrueux. Mais ce n’est qu’une victoire. En face, les Warriors savent qu’une série c’est long et qu’il leur suffit d’en prendre un seul au Golden 1 Center pour s’assurer à 90% la série. Après une défaite si serrée, pas impossible que la bande du Chef vienne le couteau entre les dents et que Steve Kerr ait préparé des ajustements aux petits oignons.

Très belle nuit en perspective. Après l’excitation du début, voilà l’excitation de la fouille tactique qui arrive et qui va nous suivre jusqu’à la fin des séries.