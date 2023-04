Héros du Game 1 qu’il a fait basculer en faveur des Clippers dans la dernière minute, Russell Westbrook s’est également embrouillé avec un fan des Suns à la mi-temps du match. La NBA a décidé d’y jeter un œil pour voir ce qui se cache derrière cette altercation qui est heureusement restée au stade du verbal.

“Fais gaffe à ce que tu dis, c*nnard.”

Au moment de revenir aux vestiaires à la mi-temps du Game 1 entre les Clippers et les Suns dimanche, Russell Westbrook est allé dire deux mots à un fan de Phoenix qui aurait visiblement provoqué Brodie à travers des propos pas très gentils. La scène se passe dans la partie lounge du Footprint Center, habituellement traversée par les joueurs de l’équipe visiteuse car elle constitue un raccourci pour atteindre le vestiaire.

“Watch your mouth motherf**ker” Russell Westbrook to a Suns fan tonight: pic.twitter.com/EptuScWxjI — Complex Sports (@ComplexSports) April 17, 2023

Si l’on en croit Chris Haynes de Bleacher Report, la NBA a ouvert une enquête pour comprendre les causes de cette embrouille et potentiellement infliger des sanctions, que ce soit envers le fan concerné ou Russell Westbrook. Comme dit par l’insider, on serait très surpris de voir Brodie être sanctionné au point de rater le deuxième match de la série mardi à Phoenix, mais on va quand même garder un œil sur le dossier.

Ce n’est pas la première fois que Russ se confronte à un fan, et ce n’est pas la première fois qu’un fan d’une équipe NBA est sous le coup d’une enquête pour de potentiels propos injurieux. Peu importe ce que révélera cette dernière, voir de tels épisodes dans les arènes reste un véritable fléau que la Ligue a du mal à contrôler.

Source texte : Chris Haynes (Bleacher Report)