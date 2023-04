Blessé au genou depuis le 21 mars dernier, Paul George ne sera pas opérationnel pour le début des Playoffs. Par contre, si l’on en croit les dernières news, PG progresse très bien dans sa rééducation. De quoi envisager un retour lors de la série du premier tour face aux Suns ?

Victime d’une entorse du genou il y a trois semaines, Paul George n’a pas pu participer aux neuf derniers matchs des Clippers en saison régulière, et on le voyait mal revenir pour le premier tour des Playoffs sachant qu’une telle blessure nécessite souvent six semaines de rééduc’. Mais visiblement, il ne faut pas exclure un scénario dans lequel Paulo retrouve les parquets en cours de série face à Phoenix.

Ok donc les Clippers vont logiquement devoir démarrer leur série face aux Suns sans Paul George, maintenant faut pas exclure un potentiel comeback si dans 10 jours y’a une update positive 🙏 https://t.co/1AUFEa1i4w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2023

D’après Shams Charania de The Athletic, Paul George sera absent comme prévu pour les premiers matchs contre les Suns (qui démarreront le week-end prochain), mais la porte reste pour l’instant ouverte pour un potentiel comeback par la suite. L’insider parle en effet de “progrès tangibles” pour PG, de quoi faire espérer les fans des Clippers qui ne sont probablement pas très sereins à l’idée d’affronter les Cactus de Phoenix.

Avec Paul George sur le parquet, il est vrai que l’équation n’est pas tout à fait la même : 24 points (46% au tir, 37% à 3-points), 6 rebonds, 5 passes et 1,5 interception de moyenne cette saison, l’un des meilleurs two-way players en NBA, de l’expérience en Playoffs… bref typiquement le genre de gars dont les Clippers ont besoin pour accompagner Kawhi Leonard et ses potes dans leur affrontement face à Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul et Cie.

Maintenant, même dans un monde où Paulo parvient à rechausser les sneakers à temps pour affronter Phoenix, ce ne sera évidemment pas facile pour lui de se remettre dans le grand bain. Retrouvez le rythme après plusieurs semaines sur la touche, c’est toujours un challenge. Encore plus quand on revient en pleine campagne de Playoffs, où l’intensité et l’enjeu sont à chaque fois décuplés…

Source texte : The Athletic