Avec la fin de saison hier soir, les classements sont désormais figés. L’opportunité pour nous de nous poser sur la Lottery NBA, qui aura lieu le 16 mai prochain. Certaines équipes sont favorites, mais le propre du tirage au sort est bien que le hasard décide qui aura le luxe de choisir en premier à la prochaine Draft.

Une belle ribambelle de perdants, voilà ce que la NBA a envoyé en vacances. Des perdants ? Pas forcément, car les équipes qui ne jouent désormais plus sont désormais en compétition pour récupérer un choix de Draft intéressant. Cette année, on attend Victor Wembanyama en première position, alors forcément ça motive.

Petit rappel : pour ne pas lancer certaines équipes dans des courses absurdes à la défaite, la NBA tient une Lottery qui détermine aléatoirement quelle équipe récupèrera le meilleur choix. Et ainsi de suite pour les picks suivants. Pour que cela soit équilibré un minimum, ne sont concernés que les 15 pires équipes de la saison, avec un pourcentage de chances d’obtenir le premier pick qui varie en fonction de la position dans le classement. Cette année, voici donc quelles sont les chances de chacun, en fonction de leur bilan en saison régulière.

Detroit Pistons (17-65) : 14% de chances d’avoir le premier choix.

(17-65) : 14% de chances d’avoir le premier choix. San Antonio Spurs (22-60) : 14% de chances.

(22-60) : 14% de chances. Houston Rockets (22-60) : 14% de chances.

(22-60) : 14% de chances. Charlotte Hornets (27-55) : 12,5% de chances.

(27-55) : 12,5% de chances. Portland Trail Blazers (33-49) : 10,5% de chances.

(33-49) : 10,5% de chances. Orlando Magic (34-48) : 9% de chances.

(34-48) : 9% de chances. Washington Wizards (35-47) : 6,8% de chances.

(35-47) : 6,8% de chances. Indiana Pacers (35-47) : 6,7% de chances.

(35-47) : 6,7% de chances. Utah Jazz (37-45) : 4,5% de chances.

(37-45) : 4,5% de chances. Dallas Mavericks (38-44) : 3% de chances.

(38-44) : 3% de chances. Oklahoma City Thunder (40-42) : 1,8% de chances.

(40-42) : 1,8% de chances. Chicago Bulls (40-42) : 1,7% de chances.

(40-42) : 1,7% de chances. Toronto Raptors (41-41) : 1% de chances.

(41-41) : 1% de chances. New Orelans Pelicans (42-40) : 0,5% de chances.

Comme vous aurez pu le constater, certaines équipes ont le même bilan. Pour déterminer un ordre dans ce cas de figure, la NBA procède à un tirage au sort qui décide qui passe devant, et qui passe derrière. Ces trois dernières années, le premier choix a toujours été récupéré par une équipe possédant 14% de chances de l’obtenir. Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas. En 2019, les Pelicans récupèrent le premier choix (Zion Williamson) avec seulement 6% de chances de l’obtenir. Tout comme les Grizzlies, qui passeront en deuxième avec la même probabilité et récupèreront Ja Morant quelques semaines plus tard.

Vous l’aurez compris, cette soirée risque d’être épique à beaucoup d’égards. Et bien sûr, qui dit soirée épique dit soirée commentée en direct… alors restés branchés !

Source : Tankathon