22 juin 2023, Victor Wembanyama monte sur la scène pour serrer la main d’Adam Silver, il est le first pick de la Draft 2023. Mais quelle casquette va-t-il mettre sur sa tête ? On a essayé d’y répondre via 30 articles dédiés à chaque franchise. Du moins probable aux vrais challengers, tout le monde a eu le droit de s’imaginer avec Wemby dans son effectif.

Qui ne voudrait pas de Victor Wembanyama ? Talent générationnel, l’intérieur des Metropolitans 92 sera le diamant de la cuvée 2023 et toutes les équipes de NBA lorgnent sur son immense potentiel. De quoi pousser Adam Silver a mettre en garde tout le monde contre le tanking de masse cette saison. Pas sûr que ça change grand-chose quoiqu’il arrive tant Wemby est convoité. Pour certains, il s’agit d’un doux rêve, pour d’autres il s’agira d’une mission prioritaire. Bref, bienvenue au royaume de la Lottery et des pourcentages.