Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode Indiana Pacers, franchise en plein rebuild et qui accueillerait à bras ouverts le géant français.

Liens pratiques

La situation actuelle des Pacers

Après une dizaine d’années passées à jouer les trouble-fêtes à l’Est, avec en point d’orgue les saisons 2013 et 2014 terminées dans le short de Miami LeBron James, les Pacers sont rentrés dans le rang. La génération Paul George a laissé place à la génération Sabonis, qui a laissé place à une autre génération fraîchement arrivée et drivée par le meneur Tyrese Haliburton. Le cocon est mignon, les anciens quittent le bateau un à un même si Myles Turner s’accroche comme une moule à un rocher, et cette saison en tout cas les Pacers ont de grandes chances de taper le combo parfait, à savoir nous enjailler tout en prenant des roustes. Que demande le peuple ? Pas grand chose, à part un Wemby évidemment.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à Indianapolis cet été

Tyrese Haliburton

Bennedict Mathurin

Chris Duarte

Victor Wembanyama

Jalen Smith

Miam. Miam. De la jeunesse, du playmaking, du shoot et de la freakerie. Ça manque un peu de muscles pour l’instant mais Isaiah Jackson n’est pas loin pour apporter son énergie et quelques brins, et puis merde on n’est pas là pour gagner des parties de bras de fer mais plutôt pour envoyer des 7/11 du parking, ce que chaque membre de la lineup ci-dessus est capable de faire. D’ici-là il faudra dire au revoir à Buddy Hield et Myles Turner histoire de s’assurer quelques assets intéressantes et quelques défaites de plus d’ici avril, et on pourra alors dire que le plan s’est déroulé sans accroc.

Sportivement, pour Victor ? Il y a évidemment toute la place pour se développer et avoir immédiatement les clés du camion. Les points positifs sont évidents si Wembanyama termine chez les Pacers. On est sur un projet jeune, on est sur un projet coaché par un entraîneur champion NBA en Rick Carlisle. On a un meneur distributeur qui adorera envoyer Wemby au plafond en Haliburton, et un arrière avec qui jouer pick and roll ou pick and pop en Bennedict Mathurin. Il n’y a pas de concurrence à son poste, et la voie est libre pour devenir l’attraction locale. Notre seul problème ? C’est qu’en terme de hype et d’internet, Indianapolis c’est vraiment la zone. Mais on a vu ce que LeBron a fait des Cavs au début des années 2000, donc pourquoi pas ?

Un endroit à visiter pour Victor

L’Indianapolis Motor Speedway, situé au 4790 West 16th Street, Speedway, IN, 46222. On parle tout simplement du plus grand circuit automobile au monde, on parle même de la plus grande enceinte sportive de la planète car plus de 400 000 personnes peuvent s’y masser pour voir des bolides taper des pointes à plus de 300 à l’heure. Quatre kilomètres de long pour se saisir de l’atmosphère, et peut-être que Victor se décidera à aller aussi vite sur les parquets que les bagnoles sur les S du circuit. Pour rentrer sa carcasse dans une des voitures par contre, on vous laisse vous débrouiller.

Probabilité du scénario : entre 10 et 14 %

Logiquement les Pacers devraient offrir à la NBA l’un des bilans les plus claqués de la Ligue cette saison. Bonne nouvelle comme dirait l’autre, et après Chris Duarte en 2021 et Bennedict Mathurin en 2022 on vous laisse imaginer l’objectif pour 2023. Quelque chose nous dit que ce n’est pas de drafter Matthew Strazel, en toute amitié hein, et comme pour une dizaine d’autres franchises au moins, on croisera très fort les doigts dans l’Indiana le 16 mai prochain. D’ici-là ? Perdez jeunesse !

Voilà pour cette édition Indiana Pacers de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?