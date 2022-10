Encore besoin de comprendre en quoi Victor Wembanyama est plus qu’un « Porzingis des Yvelines » ? Cette vidéo est faite pour vous. Une sorte de tutoriel de 20 minutes qui explique comment être first pick en NBA, avec des critères assez spécifique et compliqués à adopter, comme mesurer 2m21, tirer à 3-points, slasher comme un ailier et lire impeccablement le jeu.

Quelle belle idée des équipes d’Overtime que de filmer Victor Wembanyama depuis ses 14 ans, sous le panier, là où le prospect de Levallois passe le plus clair de son temps. D’abord sous le maillot des la JSF Nanterre avec les Espoirs, puis l’équipe fanion, avant de déménager en bord de Rhône et signer à l’ASVEL. Ses plus récents highlights sont ceux réalisés avec les Metropolitans 92 de Levallois, dernier pied-à-terre de Victor avant qu’il bondisse outre-Atlantique. On vous conseille d’ailleurs de prendre vos places pour aller le voir, et si ces mots ne suffisent pas à vous convaincre, la vidéo devrait y parvenir. Du footwork en veux-tu en voilà, une gestuelle fluide et la réussite qui va avec, des tomars bien énergiques, comme s’il touchait une clôture électrique et prenait un coups de jus de la tête aux pieds. Un vrai profile de licorne, qui tend cependant davantage vers l’OVNI.