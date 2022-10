Testé positif au COVID, Bradley Beal a fait son entrée dans le protocole sanitaire et il ratera du coup le match de ce soir face aux Hornets. Un petit contretemps dans la préparation de la star des Wizards.

Tiens, cela faisait un bail depuis notre dernier papier COVID ! Même si la NBA a pu reprendre de manière complète et avec des stades pleins, le virus traine toujours dans l’ombre. C’est Bradley Beal qui est venu nous apporter ce petit rappel. L’arrière de Washington a ressenti quelques légers symptômes et son test s’est avéré être positif. Règlement oblige, il a donc fait son entrée dans le célèbre protocole sanitaire (health and safety protocols vous vous souvenez ?). Déjà forfait pour le match contre Charlotte ce lundi, la star de D.C. pourrait rapidement revenir à la compétition puisqu’il aurait effectué un second test qui était lui.. négatif. Les Wizards ont encore un match de pré-saison à disputer vendredi soir contre les Knicks, le dernier avant la reprise de la NBA. La présence de Beal pour cette rencontre est pour le moment incertaine.

The Wizards say Bradley Beal has entered the NBA’s health and safety protocols and will be out for tomorrow’s preseason game at Charlotte — Marc Stein (@TheSteinLine) October 9, 2022



On part donc sur un micro-contretemps pour Beal, qui avait déjà manqué les Jeux Olympiques 2021 à cause du COVID… On rappelle qu’à l’inverse de Kyrie Irving ou encore Matisse Thybulle, Bradley Beal est lui vacciné et donc moins impacté par le règlement mis en place par la Ligue. Prolongé pour 251 millions sur 5 ans cet été, le joueur entend bien réaliser une grosse saison pour faire oublier un exercice 2021-22 particulièrement décevant. Bien en-dessous de ses standards au scoring, il avait en plus manqué toute la fin de saison à cause d’une blessure au poignet. Il a donc dû attendre la pré-saison au Japon pour pouvoir partager le terrain avec Kristaps Porzingis, l’autre All-Star du groupe. La bonne santé de ce duo sera l’élément clef pour permettre au groupe de Wes Unseld Jr. de rêver des Playoffs à l’Est. Espérons pour eux que ce premier court passage à l’infirmerie ne soit pas annonciateur d’une nouvelle saison compliquée à D.C.

Bradley Beal entre dans le protocole sanitaire ! Allez, un petit test négatif à apporter aux copains d’Adam Silver et le pyromane du scoring pourra reprendre son préchauffage avec ses copains de Poudlard.

Source texte : Marc Stein / New York Times