Remplis d’espoir à quelques jours de la saison NBA 2022-23, les Pelicans ont pris un coup dans l’aile ce week-end. En effet, Jaxson Hayes vient de se blesser au coude gauche et l’ailier-fort sera absent minimum 2 semaines, en attendant d’en savoir plus prochainement.

Le ligament collatéral ulnaire.

Si vous ne connaissiez pas, vous mourrez moins bêtes ce soir. Jaxson Hayes vient de se déchirer ce petit ligament situé au niveau du coude, une nouvelle pas top pour des Pelicans qui comptent sur leur high-flyer, drafté en 2019. Titulaire à New Orleans pour 28 des 70 matchs auxquels il a participé l’an dernier, Hayes devait démarrer sa quatrième saison pro avec ses coéquipiers mais il devra d’abord soigner son coude avant de galoper à nouveau sur les terrains.

Utilisé en ailier-fort, parfois aux côtés de Jonas Valanciunas, Hayes avait réussi à trouver sa place dans le système de Willie Green l’an dernier avec 9,3 points, 4,5 rebonds et 0,8 contres en 20 minutes de jeu de moyenne. Pour info, Paul George avait loupé 46 matchs pour une blessure similaire, la saison passée avec les Clippers, et le timing n’est pas non plus le meilleur car le grand dadais devra se montrer cette année en vue la signature d’un nouveau contrat l’été prochain.

On avait l’habitude en Louisiane de surveiller l’état de santé de Zion Williamson, mais si ce dernier a tout l’air d’aller bien c’est finalement son back-up qui manquera le début de saison, et il faudra donc attendre novembre pour voir le grand Jax commencer ses double-pas de freak au milieu de terrain.