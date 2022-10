Laissé libre par les Denver Nuggets, Facundo Campazzo est toujours sans contrat à moins de dix jours de la reprise de la NBA. Annoncé dans plusieurs clubs européens, le point guard pourrait malgré tout rester dans la Grande Ligue. Il se murmure que les Dallas Mavericks s’intéressent à son cas.

L’amour dure-t-il deux ans entre Facundo Campazzo et la NBA ? Arrivé aux Nuggets en 2020 après une brillante carrière sur le Vieux Continent, le meneur argentin arrive déjà à un tournant. De moins en moins utilisé par Mike Malone l’an passé, il n’a reçu aucune prolongation de contrat de la part de Denver et c’est donc libre comme l’air qu’il a pu profiter de son intersaison. Quel plan pour la suite ? Selon les dernières rumeurs du moment, des clubs en Europe comme le Real Madrid (son ancienne équipe) ou Fenerbahce sont prêts à sauter sur l’occasion. Des belles options pour rebondir mais le joueur semble toujours désireux de rester en NBA si l’occasion lui est donné. Selon Marc Stein du New York Times, cette porte pourrait bien s’ouvrir prochainement. En quête d’un potentiel renfort à la mène, les Mavs réfléchissent à l’idée d’ajouter Campazzo à leur roster.

Dallas continues to weigh signing PG Facu Campazzo, league sources say, but no firm decision has been made.

Campazzo has said since leaving Denver that staying in the NBA is his hope. @webEncestando reports he has EuroLeague interest from Fenerbahce and former team Real Madrid.

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 9, 2022