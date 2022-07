C’était la signature dont on parlait le plus depuis quelques jours, du moins celle qui pesait le plus lourd parmi les free agents, et il aura finalement fallu presque quatre heures pour que la rumeur devienne une officialisation : Jalen Brunson rejoint les Knicks pour 4 ans et 104 millions !

On l’annonçait comme l’un des free agents les plus convoités cet été, et encore plus lorsqu’il confondit le premier tour des Playoffs face au Jazz avec un paillasson. Une upgrade assez folle et très stratégique à quelques semaines de la Free Agency, et forcément… les Knicks, qui d’autre, se sont rapidement engouffrés dans la brèche, à l’issue d’un rendez-vous qui a tout de même tardé un chouïa. Ils avaient fait de Jalen Brunson leur priorité, tout comme la prolongation de R.J. Barrett, et le désormais ex-meneur des Mavericks est aujourd’hui un joueur de New York et aura la lourde tâche dès la rentrée d’assumer un contrat à neuf chiffre dans le théâtre le plus scruté de la planète basket.

Free agent guard Jalen Brunson has agreed to a four-year, $104 million deal with the New York Knicks, his agents Aaron Mintz and Sam Rose of @CAA_Basketball tell ESPN. The deal includes a player option on the final season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

A bientôt 26 ans Jalen Brunson est en pleine bourre et surtout au cœur d’une progression folle (8, puis 12, puis 16 points de moyenne la saison passée au relai de Luka Doncic), et sa dernière campagne à Dallas et notamment ses Playoffs ont donc terminé de convaincre le board des Knicks. Combo guard gaucher, véritable pile électrique avec des gros muscles et capable à la fois de gérer une attaque, de planter ses buckets ou d’aller se frotter dessous grâce à son rythme de faux-lent, Jalen Brunson a tout de la bonne pioche, même si le 104 sur 4 peut en faire tiquer certains, un peu comme la fameuse Peugeot 104 qui elle était sur quatre roues. Bref. Ça fait tiquer ouais, car on parle pour l’instant d’un mec qui tourne à 16 pions de moyenne, chaque jour a sa peine évidemment, mais il faudra côté JB proposer un step-up immédiat pour ne pas voir le Madison Square Garden gronder dès l’arrivée de l’hiver. Aucune surprise donc, et Jalen Brunson ferme donc son chapitre Dallas après y avoir passé l’intégralité de ses quatre premières saisons en NBA. Les Mavs s’en remettront très probablement, alors que Jalen se voit débarqué au devant d’un immense défi.

La Free Agency 2022 est officiellement lancée, et avec ce coup de feu une explosion de signatures aux quatre coins des Stazounis, notamment des prolongations de contrat par dizaines. La suite ? On espère que la cafetière est pleine, car la fin de semaine s’annonce longue. Très longue.