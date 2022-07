Sur le marché de cette Free Agency 2022, pas mal de pivots sur le marché et parmi eux une tête bien connue des bêtisiers mais aussi des bijoutiers. Après une saison chez les Suns, Javale McGee a décidé de retourner à Dallas pour finir le boulot !

Monsieur voulait un contrat à plutôt long-terme, et les candidates grouillaient à sa porte. Non ce n’est pas une émission de télé-réalité que vous regardez, mais bien la Free Agency de JaVale McGee face aux franchises prêtes à dépenser de belles sommes pour lui. Courtisé par Milwaukee et Brooklyn notamment, le pivot aurait pu ajouter une nouvelle franchise à son CV bien rempli d’équipes et de titres en tous genres, mais le triple-champion NBA a pourtant décidé de revenir sur ses pas, et de signer avec une franchise qui lui était déjà familière après un bref passage de 34 matchs en 2016 : les Mavs. Après une bonne saison à Phoenix avec 9,2 points 6,7 rebonds et 1,1 contre en quasi 16 minutes de moyenne par match, le champion olympique de Tokyo décide de partir pour potentiellement récupérer plus de responsabilités, et Dallas lui a donc offert le deal parfait pour se relancer. JaVale McGee connaitra avec les Mavs sa neuvième franchise NBA, et il retourne donc dans le Texas pour 20,1 millions sur trois ans, dont une player option sur la dernière année de contrat.

Free agent JaVale McGee has agreed to a three-year, $20.1 million deal with the Dallas Mavericks, with player option for third season, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2022

Les Mavs font potentiellement la bonne affaire avec la signature du poste 5 de 34 ans, et Luka Doncic a peut-être bien dû s’en frotter les mains ce soir après son match contre la Croatie. On a pu le voir lors des derniers Playoffs : le secteur intérieur de Dallas était clairement en lambeaux et il fallait recruter quelqu’un pour recoller les morceaux. De l’expérience en Finales NBA ou même de l’expérience tout court, voilà aussi ce qui manquait à la franchise texane lors de la dernière postseason. En signant McGee, les Mavericks combinent les deux, en faisant parapher sur un bout de papier un pivot qui a déjà emprunté le chemin ultime de champion. The Big Secret arrive dans le Texas la carte à la main, pour ne pas se perdre dans cette belle quête du titre suprême. Les Mavs ont donc signé un pivot, bravo, et potentiellement le poto slovène Goran Dragic, combo. Si avec ça Luka n’est pas content…

Le fit est très bon, et Luka Doncic sera probablement satisfait du travail effectué par les cadres de sa franchise. Après une finale de Conférence, les Mavs vont devoir enchaîner et prouver que cette performance peut être réitérée. Est-ce que JaVale McGee peut emmener Dallas sur la route du titre ? Début de réponse en octobre, mais en tout cas Mamène JaVale connait la route.