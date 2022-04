Jalen Brunson intéresse les Pacers : agent libre cet été, le meneur risque de demander un sacré contrat

L’info nous vient de Marc Stein, Jalen Brunson serait dans les plans des Pacers. Le meneur des Mavericks est agent libre à la fin de la saison. Engagé en Playoffs dans une série face au Jazz, sa cote ne cesse de grimper. Tout cela semble donc se diriger vers une mise à l’abri de la daronne.

Il sera l’un des gros joueurs à suivre cet été pendant la Free Agency, Jalen Brunson a fait ses débuts en NBA en 2018, à Dallas, où il est d’ailleurs en train de réaliser sa meilleur saison en carrière. Sur la régulière, JB envoie 16,3 points, 4,8 caviars et 3,9 rebonds de moyenne en un peu moins de 32 minutes sur le parquet. Propre. Mais le meneur de 25 ans sait aussi faire du très très sale, et le Jazz en est le premier témoin, ou plutôt la première victime. Mardi dernier, Jalen Brunson a complètement marché sur Utah en signant le meilleur match de sa carrière, ainsi que son record de points. En l’absence de la star slovène, il a pris les manettes avec 41 pions à 15/25 au tir, 5 caviars, 8 rebonds et 2 interceptions, le tout sans perdre un seul ballon. Une prestation qui tombe à pic, d’abord parce qu’elle permet aux Mavericks d’égaliser à un partout dans cette série, mais aussi car elle fait grimper sa cote avant la Free Agency de cet été. Oui, Brunson et son agent peuvent se frotter les mains, ça sent bon la kichta.

WHAT A NIGHT FOR JALEN BRUNSON! 🔷 Career-high 41 PTS

🔷 6 3PM

🔷 8 REB

🔷 Gets the W in Game 2 pic.twitter.com/GixvrcCqIM — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 19, 2022

Selon Marc Stein, les Pacers devraient se positionner sur le meneur, et quand on y pense, ça collerait plutôt bien. Le coach d’Indiana, Rick Carlisle, connaît bien le client puisqu’il l’a entraîné pendant trois saisons à Dallas. La connexion pourrait se refaire. De plus, Tyrese Haliburton, arrivé en cours de saison chez les Pacers, est destiné à avoir les clefs de cette équipe. Dans des rumeurs de départ lors de la dernière intersaison, il n’est pas impossible que Malcolm Brogdon fasse ses valises cet été. Le Rookie de l’année 2017 est un travailleur acharné comme l’est Jalen Brunson, qui joue pour les autres et a énormément progressé cette saison. Son arrivée dans l’Indiana serait donc plus que cohérente. Mais le staff des Mavs ne laissera sûrement pas partir son facteur X sans lui agripper le colback. Ce qui est sûr, c’est que sa cote a largement monté et que son contrat à 1,8 million de dollars en 2021-22 ne représente plus sa valeur. Ses prétendants sont prévenus, il faudra aligner les pépètes.

On ne sait pas encore où sera Jalen Brunson la saison prochaine. Toujours à Dallas, aux côtés de Luka Doncic sur le backcourt titulaire ? Avec Tyrese Haliburton au sein d’une équipe pleine d’ambitions, et sous la main de son ancien coach Rick Carlisle ? Faites vos jeux.

Source Texte : Marc Stein, ESPN