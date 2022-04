Les Warriors s’éclatent. Leurs cartouches à domiciles converties (2-0), les hommes de Steve Kerr joueront ce jeudi dans le Colorado pour tenter d’y incendier Denver. Une situation de force pour Joe Lacob, actionnaire majoritaire de Golden State, qui se félicite de la politique de ses Warriors.

« Il y a quelques équipes, je ne vais pas dire qui, il y a quelques équipes qui ont tout misé sur les joueurs plus âgés. Et les joueurs plus âgés se blessent ». Il y a quelques propriétaires, on ne dira pas lesquels, il y a quelques propriétaires qui adorent sortir la sulfateuse et distribuer les balles perdues. Vous l’aurez compris, Joe Lacob préfère s’exprimer dans les colonnes de The Athletic que d’envoyer un recommandé aux bureaux des Lakers : Rob Pelinka appréciera. Mais aussi mesquine soit cette attaque gratuite, elle est vraie. Comment s’est amorcée la Legacy des Warriors ? Par un fabuleux travail de scouting : Stephen Curry 7e choix de la Draft 2009, Klay Thompson 11e choix de la Draft 2011, Draymond Green 35e choix de la Draft 2012, Harrison Barnes 7e choix de la Draft 2012 et Kevon Looney 30e choix de la Draft 2015. Et derrière, les Warriors ont récupéré plein de petits morceaux d’effectif qui ne valaient pas la peine qu’on leur consacre un trop haut choix de draft. Sélectionné par les Bucks en first pick de la Draft 2005, Andrew Bogut débarque dans la Baie d’Oakland en 2012, en échange de Kwame Brown, Monta Ellis et Ekpe Udoh. Sa vision du jeu et son gros potentiel défensif viennent compléter une équipe de Golden State, réfléchie de bout en bout.

« On a Jordan Poole qui émerge à 22 ans et Kuminga, qui est évidemment incroyablement talentueux, qui ne joue pas encore beaucoup dans cette série, mais qui je pense aura son rôle. Et Wiseman qui revient l’année prochaine, et Moody… Je pense simplement que nous sommes prêts pour l’avenir. Et pourtant, nous sommes vraiment bons maintenant. » – Joe Lacob, pour The Athletic

Jordan Poole’s most ridiculous shots & passes in Games 1 & 2 🔥pic.twitter.com/DH9QxERQny — Ballislife.com (@Ballislife) April 19, 2022

Être « prêts pour l’avenir » mais « bons maintenant ». C’est quand même magnifique, l’étendue de punchlines que peut vous offrir un bon management. Il se peut d’ailleurs que dans une dizaine d’années, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un futur rédacteur écrive le même style de papier sur le projet Thunder. C’est tellement paradoxal. On n’est jamais trop fan de ce genre de reconstruction, basée sur plusieurs années de tanking à envoyer cinq tocards sur le front. Mais dans quatorze piges, on sera tous : « Ce qui est beau avec le Thunder, c’est qu’ils ont construit leur effectif au flair, grâce à la draft ». Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Rameuter des gars de 28, 29 ans déjà confirmés peut vous octroyer un titre sur le court terme. Mais sans base de prospects, bonjour la gueule de bois au réveil. Des GM comme Bob Myers ou Sam Presti ont déjà choisi leur camp. Rob Pelinka, lui, ferait bien d’en changer.

The Thunder have control over more first round picks in the next 5 years then the Lakers do in the next 20. pic.twitter.com/WTwSxn6GdK — ThunderMuse (@OKCMuse) April 20, 2022

Le départ de Kevin Durant et la blessure de Klay Thompson semblaient acter la fin de quelque chose. On ne savait trop quoi, mais la magie s’est dissipée. Cette saison, les Warriors sont de retour avec un effectif reconstruit, mais des cadres inchangés. Et en plus, Joe Lacob ne flex même pas sur Linkedin.