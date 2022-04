L’histoire mythique entre Nike et Michael Jordan sera bientôt disponible sur vos écrans ! En effet, selon Deadline, référence de l’info en matière de cinéma US, Matt Damon et Ben Affleck seraient les têtes d’affiches d’un film retraçant les débuts de Nike avec MJ. On a hâte d’en savoir plus.

En 1984, quand un certain Michael Jordan débarque à la Draft, beaucoup d’observateurs parlent de ce jeune homme comme étant doté d’un talent hors du commun. En même temps, champion universitaire deux ans plutôt avec North Carolina, et avec un tir de la victoire à son actif, son niveau ne sort pas de derrière les rosiers. Bref, MJ est sélectionné en 3e position par les Bulls, puis s’envole pour Los Angeles histoire de récupérer un titre Olympique pendant l’été. Le garçon fait beaucoup de bruit, et cela tape dans l’œil des marques qui cherchent tous les ans à récupérer les meilleurs talents pour les représenter. Nike fait alors partie des prétendants pour signer la jeune star, mais Mike est un grand fan d’Adidas. Il refuse catégoriquement de s’engager avec le swoosh, espérant que les trois bandes lui offriraient un contrat. Loupé, la marque allemande ne veut pas d’un arrière et lui préfère des grands intérieurs plus représentatifs du basket auprès des consommateurs.

Ben Affleck and Matt Damon are reteaming for a Nike drama that Affleck will direct for Amazon Studios, Skydance Sports and Mandalay Pictures https://t.co/l5pn4b2lc1 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 19, 2022

Chez Nike, deux personnes sont ainsi chargées de s’occuper de signer Jordan : Sonny Vaccaro, directeur marketing de la marque, qui devrait selon les information de Deadline être incarné par Matt Damon, et Phil Knight, le boss de la firme de Beaverton, joué par Ben Affleck. Le récit sur grand écran a un gros potentiel, puisque l’histoire autour de la signature est folle. D’ailleurs on vous termine le pitch tout de suite. Michael Jordan ayant été obligé de rencontrer la marque suite à la pression mise par sa mère, il a finalement été convaincu, réalisant que sa grande passion pour les voitures de sport peut à ce moment devenir une réalité. Le montant du contrat est de plusieurs millions de dollars : c’est énorme aujourd’hui, presque inconcevable pour l’époque. La suite, vous la connaissez : succès mondial, Jordan Brand, toussa toussa… Honnêtement, on a hâte d’en savoir plus car les informations sont assez intéressantes : deux acteurs de gros calibre sur les rôles majeurs, dans une production réalisée par Amazon Studios, donc certainement dotée de moyens financiers assez conséquents. C’est toujours très compliqué d’aborder ce genre de sujet basé sur des faits historiques, surtout quand ça touche à une icône de la culture mondiale. Maintenant, avec les bases qui sont celles de ce projet, il devrait logiquement ne pas y avoir de hic en matière de réalisation.

Retracer l’histoire fantastique de la signature entre Michael Jordan et Nike ? On signe tous les jours. Le film est pour l’instant au stade de projet, et aucune date de diffusion n’est encore communiquée.

Source : Deadline