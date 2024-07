Si vous en avez marre du basket, des pick and roll, des stats de Summer League et des classements du TQO, et si vous n’avez pas pu lire “Public” ce matin, cette info est faite pour vous : Michael Jordan a fait du karting à Six-Fours-les-Plages.

Tous les détails de cette incroyable dinguerie juste ici

Info de nos confrères de Var Matin, Sa Majesté Michael Jordan a donc investi une piste de karting hier à Six-Fours-les-Plages. Le propriétaire des lieux, Philippe Prissette, s’en souviendra probablement longtemps même s’il a noté qu’il n’était pas facile de conduire ce genre d’engin quand on mesure deux mètres. En somme, MJ n’est pas le GOAT du karting, il est même plutôt nullard en la matière.

En famille, l’ancienne gloire et toujours légendes des Bulls a en tout cas profité de cette petite virée hier matin, et ça, il fallait qu’on vous en parle. Voici d’ailleurs, dans le même genre, les dernières infos récupérées ça te là par nos différents envoyés spéciaux partout en France.

Larry Bird a été aperçu à Mende à l’occasion d’un concours de labours

James Harden est resté coincé sur une échelle au Ludilucky de Divonne-les-Bains

Kyrie Irving a fait un scandale au Casino de Pont-de-Veyle car il n’y avait plus de St-Yorre en promo

Trae Young a laissé 850 euros chez le coiffeur visagiste Pascal Coste, à Soulac-sur-mer

Tim Duncan est allé voir le Comte de Monte Cristo au cinéma Gaumont de Plougastel

Adam Silver était à l’Hippopotamus de St-Genis Pouilly, et il a défoncé une bavette à l’échalote

Victor Wembanyama a fait une bonne nuit, sept heures environ

Voilà donc pour le petit détour par le café du commerce, et on repart pour notre part du côté du basket-ball, avec un beau dimanche à préparer. Et surtout, si vous croisez Chris Paul à la fête foraine de Romorantin, appelez-nous.