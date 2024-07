C’est tombé ce dimanche entre deux tartines, Jaylen Hoard et Nadir Hifi ne disputeront pas les JO avec l’Équipe de France. Les deux joueurs ont été écartés par Vincent Collet et son staff.

Ils étaient déjà les deux joueurs écartés de la rotation pour le match face à l’Allemagne, hier à Cologne. Comme pressenti, Nadir Hifi et Jaylen Hoard quittent donc le groupe France à 20 jours des Jeux, et les Bleus sont désormais 14 avant le match de lundi, toujours face à l’Allemagne.

Très dominants cette saison dans leurs championnats respectifs et en EuroCup, les deux jeunes joueurs ne poursuivront donc pas l’aventure avec les Bleus, pas cette fois-ci. Jaylen Hoard souffrait d’une concurrence incroyable (jamais vue) dans le secteur intérieur, où le quatuor Wembanyama / Gobert / Yabusele / Lessort est intouchable, alors même que Nico Batum peut dépanner sur le poste 4. Bref, Jaylen partait de trop loin et il le savait sans doute.

Plus de déception semble-t-il en ce qui concerne Nadir Hifi, électron libre sur les postes 1 et 2, justement ce qui semble manquer à cette Équipe de France. Mais comme souvent depuis sa prise de fonction, Vincent Collet semble résolu à partir avec des joueurs qu’il connait, et en évitant au maximum les incertitudes et la prise de risque, exactement ce qui apparait en haut du CV de Nadir Hifi. A noter que l’on connaitra les 12 joueurs retenus lundi à 14h !