L’Espagne affronte ce soir à 20h30 la dangereuse équipe des Bahamas, pour une place aux Jeux olympiques de Paris 2024. Un match que les joueurs de Sergio Scariolo devront prendre très au sérieux, eux qui sont passés tout près de la correctionnelle hier face à la Finlande…

Les Bahamas, c’est un peu la belle surprise de cet été. Tout le contraire de “l’été dernier” avec Jennifer Love Hewitt, lorsque le tueur en série le plus lent de l’histoire officiait les soirs de tempête tropicale.

Bref, après cet aparté causant de très mauvais cinéma, parlons balle orange. Les Bahamas, c’est depuis quelques mois une nation qui compte sur la scène internationale. Les Argentins en ont fait les frais, éliminés de la course aux Jeux par cette même équipe. Buddy Hield et Deandre Ayton ont été rejoint par l’opportuniste Eric Gordon, la sensation VJ Edgecombe (18 ans) est un véritable crack déjà prêt pour le monde adulte, et on parle même de Klay Thompson dans les réunions fédérales, c’est dire de la hype actuelle. Les Bahamas qui ont assuré jusque-là dans ce TQO, en battant respectivement la Finlande, la Pologne et le Liban.

En face ? On aura donc l’éternelle Espagne, qui doit galérer cette année pour rejoindre Paris, mais qui, au final, sera peut-être là, comme toujours, et c’est bien là l’essentiel. Les hommes forts de Scariolo en 2024 ? Boarf, douze mecs ou pas loin. Willy Hernangomez, Santi Aldama et Lorenzo Brown représentent un genre de Big 3, les vieux Sergio Llull et Rudy Fernandez trainent encore dans le coin, Alberto Diaz et Usman Garuba sont des role players qui peuvent faire basculer un match, bref la Roja reste évidemment équipée pour battre un peu n’importe qui.

Espagne, Bahamas. ceci n’est pas le choix final pour le voyage de noce de tes potes Marion et Thibault, mais bien une finale de TQO. Il n’en restera qu’un, et d’ailleurs, on vous a déjà parlé de notre vieil oncle bahaméen ?