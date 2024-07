TQO – preview des finales : Lituanie – Porto Rico (0h)

Pour la dernière finale de ces TQO 2024, la Lituanie fera face à 0h aux outsiders portoricains, portés par un public de San Juan en fusion et par une doublette d’arrières insaisissables. Un traquenard ?

Stupeur en Mer Baltique n’est pas le nom d’une aventure méconnue de Tintin mais bien le titre qui pourrait être écrit demain matin dans quelques journaux lituaniens.

En effet, si la Lituanie a clairement déroulé jusque-là avec des victoires contre le Mexique et la Côte d’Ivoire… puis une accélération fatale aux Italiens hier en demi-finale, les Portoricains ne sont pas en reste et sont d’ailleurs eux aussi invaincus. Le Bahrein et l’Italie ont ainsi été essorés en poule, et cette nuit c’est le Mexique qui a fait les frais de la montée en puissance des hommes de Nelson Colon.

George Conditt Jr. et Isaiah Pineiro mettent leurs pions, la traction arrière Tremont Waters / Jose Alvarado rend fou défenses et attaques adverses, et à domicile il sera très dur d’aller titiller une équipe dont le mood semble très bon.

Malgré tout, les Lituaniens seront favoris. Favoris grâce à la présence de Domantas Sabonis dans la raquette, grâce à la grinta de Rokas Jokubaitis à la mène, et grâce au scoring de leur leader offensif Marius Grigonis. Oui, ce match sera donc l’occasion d’un duel entre deux mecs répondant au doux prénoms de José et Marius, et on ne parle même pas de pétanque.

0h pour le choc, le dernier de ces TQO forts en intensité, en suspense et en belles histoires. Qui écrira la dernière ? Jose ou Marius ? Et toi, tu tires ou tu pointes ?