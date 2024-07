La California Classic Summer League se poursuit ce soir entre Sacramento et San Francisco. On prend exactement les mêmes équipes que la nuit dernière, on crée de nouveaux matchs et c’est reparti… si c’est pas beau l’été en NBA !

22h30 : Kings – Heat

0h30 : Warriors – Lakers

2h30 : Hornets – Team China

4h30 : Kings 2 – Spurs

Voici trois affirmations que l’on peut faire à partir des premiers matchs de la California Classic Summer League hier : les Warriors sont la meilleure équipe de tous les temps, le Heat est la pire et Adonis Arms est quelque part entre LeBron James et Magic Johnson dans un classement all-time. Reste à voir si les matchs de la nuit les confirmeront ou non.

Nous sommes également curieux de déjà revoir Bronny James, Neal Sako ou encore Sidy Cissoko, c’est un petit peu notre vision du bonheur quelque part, jugez-nous si vous le souhaitez.

Bronny James on the midrange step back pic.twitter.com/WHjT98dyGE

— BronnyMuse (@BronnyMuse06) July 6, 2024

Le Warriors – Lakers de 00h30 sera à surveiller, encore plus si Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis, présents dans le roster effectuent leurs débuts. Wait and see, mais heureusement, wait pas très longtemps.