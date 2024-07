On a appris ce matin que Nadir Hifi et Jaylen Hoard quittaient l’Équipe de France, laissant les Bleus à 14 à trois semaines des Jeux. Et dans la foulée, on a appris que la liste définitive serait annoncée lundi à 14h. Préparez le sel.

A peine le temps de digérer la nouvelle du départ de Nadir Hifi et Jayle Hoard… qu’on passe déjà à la suite. La suite c’est quoi ? C’est lundi, à 14h, pour l’annonce des 12 qui joueront les Jeux olympiques de Paris 2024. Ça en jette hein.

La liste des 12 sera dévoilée lundi 8 juillet à 14h.

La date butoir était connue, elle est d’ailleurs la même pour l’Équipe de France féminine et les Équipe de France de 3×3, mais une fois l’horaire annoncé ça devient réel et les débats commencent déjà à s’enflammer. Pour rappel, voici la liste des 14 joueurs toujours en course pour un ticket olympique :

Andrew Albicy

Frank Ntilikina

Matthew Strazel

Théo Maledon

Nando De Colo

Elie Okobo

Isaia Cordinier

Evan Fournier

Bilal Coulibaly

Nicolas Batum

Victor Wembanyama

Guerschon Yabusele

Rudy Gobert

Mathias Lessort

Les avis diffèrent évidemment concernant les deux joueurs qui vont devoir quitter l’aventure, mais quelques garanties subsistent tout de même, comme par exemple les postes 3, 4 et 5, qui devraient sans trop de suspense atterrir dans les grandes mains de messieurs Wemby, Gobert, Lessort, Yabusele, Coulibaly et Batum. on peut quasiment rajouter à ce gros les noms de Nando De Colo, Evan Fournier, Andrew Albicy et Frank Ntilikina, hommes de base de Collet depuis des années, certes moins dominants qu’à leur grande époque mais dotés d’une expérience non négligeable.

Il resterait donc deux places, en sachant qu’on est peut-être complètement à côté de la plaque, gardons ça en tête. Deux places à distribuer entre Matthew Strazel, Théo Maledon, Elie Okobo et Isaia Cordinier, en sachant également que le nom de Théo Maledon a leaké dans un effectif de Summer League hier, hum hum. Il nous reste(rait) donc trois hommes pour deux places. Elie Okobo ? Matthew Strazel ? Isaia Cordinier ? Des profils différents, plus scoreur pour Elie, plus two-way pour Matthew et plus athlétique pour Isaïa, mais malheureusement l’un des trois devra suivre les jeux à la télé…

Pour commenter tout ça, donc se plaindre, ce sera donc lundi à 14h. En attendant ? Alimentez le débat, donnez votre avis et, ah oui, surtout, allez voter.