Ce n’est pas forcément la finale qu’on attendait, on voyait plutôt la Slovénie en tenue aujourd’hui, mais les Croates n’ont clairement pas volé leur place. Grèce vs Croatie c’est à 20h, c’est à Athènes, c’est pour une place aux Jeux et c’est immanquablement immanquable.

La finale du TQO le plus relevé, celui du Pirée, opposera donc la Grèce à la Croatie.

Giannis Antetokounmpo et son meneur Nick Calathes, le géant Georgios Papagiannis, le sniper Thomas Walkup et la légende Vassilis Spanoulis sur le banc, tout ça à domicile, tout ça peut faire peur. Mais en face, les Croates ont été très solides cette semaine, notamment en tapant la Slovénie d’entrée, et leur duo Dario Saric / Ivica Zubac est au four et au moulin.

Sur le papier ? Difficile de parier contre Giannis Antetokounmpo dans la plupart des matchs de basket, surtout quand il est secondé par le meilleur passeur de l’histoire de l’Euroleague, et encore plus quand il est coaché par le… quatrième meilleur marqueur de l’histoire de ladite Coupe d’Europe. De la légende au mètre carré donc, mais ce golgoth d’Ivica Zubac en a vu d’autres, et les Hezonja et autres Jaleen Smith ne se feront pas prier, pas à quarante minutes d’une historique qualification pour les Jeux olympiques.

On rappelle que le vainqueur de ce match sera reversé dans un groupe sommes toutes assez sympatoche, avec le Canada, l’Australie, et le vainqueur entre l’Espagne et les Bahamas. Mais ça, c’est encore une autre histoire. Rendez-vous à 20h !